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​Беларусь продолжает принимать поздравления с Днём Независимости

05.07.2018 21:42 — Разное | ОНТ  
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Своё почтение Президенту Александру Лукашенко и всему белорусскому народу выразили главы многих государств и руководители международных организаций, но приходят всё новые письма.

В них отмечены многочисленные успехи Беларуси, достигнутые за годы суверенитета, немало добрых слов. Наш корреспондент Наталья Стельмах поделится подробностями.

Поздравления всегда получать приятно, к тому же от лидеров других стран.

Президент Польши Анджей Дуда подчёркивает, что суверенная и независимая Беларусь является существенным элементом стабильности и мира в Европе, выразил надежду на укрепление добрососедских отношений между нашими народами. Президент Латвии Раймонд Вейонис также надеется на усиление взаимодействия Беларуси с Евросоюзом.

Президент Германии буквально на прошлой неделе был с визитом в Минске. Об этом вспомнил и в своём письме. Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил Александра Лукашенко за конструктивный и открытый диалог и выразил радость, что отношения между странами углубляются.

Сердечные пожелания по случаю национального праздника Беларуси направил и федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, который также на минувшей неделе посещал Минск.

Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили, давний друг нашей страны, в своём поздравлении подчеркнул роль белорусского лидера, благодаря которому мы достигли впечатляющих успехов. И выразил уверенность в том, что дружеские отношения Беларуси и Грузии будут и дальше приносить пользу обоим народам.

Белорусов с Днём Независимости поздравил президент Чехии. Милош Земан воспользовался поводом, чтобы подчеркнуть, что рассчитывает на углубление сотрудничества с Беларусью. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд пожелала Беларуси процветания и благополучия. Поздравления приходят также из Ирака, где сегодня, к слову, дали официальный приём в честь Дня Независимости Беларуси с участием правительства Арабской Республики, деловых кругов, дипломатов из многих стран Ближнего Востока. Отметим – это первое официальное событие такого масштаба в Ираке за 15 лет.

Пожелания мира, стабильности и процветания белорусскому народу в той или иной форме звучат в каждом поздравлении. Судя по всему, письма ещё будут приходить.

Такое внимание объяснимо – повод обязывает: суверенитет и независимость, пожалуй, главные достижения любого государства. И Беларусь (благодаря многовекторной миролюбивой политике) заняла достойное место на международной арене.

 
Теги: Минск
 
 
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