Президент вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу

Тему безопасности вновь обсуждали на самом высоком уровне. К счастью, повод не тревожный, скорее, радостный. Президент сегодня вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу.

Во Дворце Независимости также чествовали выпускников высших военных учебных заведений. Для них пока не погоны, но благодарности за подписью Главы государства.

В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран. Об этом заявил Александр Лукашенко. А значит, люди, способные при необходимости встать на защиту родины, стране нужны.

Обычно они куда суровее. Военных ведь редко видишь улыбающимися. И всё же, глядя на медали и шевроны, их сложно называть выпускниками и совсем не поворачивается язык – вчерашними студентами. Ведь все они офицеры, к большинству следует обращаться – товарищ подполковник.

Среди приглашённых во Дворец Независимости есть и те, кто в звании полковника – считанные минуты. Помните: «плох тот солдат, что не мечтает стать генералом»? Так вот у шестерых эта мечта сегодня сбылась.

Он знает о вооружении белорусской армии всё и даже больше. Генерал-майора (как хорошего военного) не видно, но он всегда есть – там, где техника. Учения «Запад», парад ко Дню Независимости – всё это и его рук дело.

Андрей Федин, заместитель начальника вооружения Вооружённых Сил – начальник штаба вооружения: «Это достаточно мощное вооружение, способное обеспечить выполнение всех задач, стоящих перед Вооружёнными Силами. Армия – это не инструмент войны, армия – это инструмент предотвращения войны. И вот насколько мы будем сильны в мирное время и будем готовы это продемонстрировать, настолько эффективно мы будем отрезвлять горячие головы. В случае необходимости мы готовы успешно применить – это, действительно, мощное оружие».

Но какой бы совершенной не была техника, её создают и ею управляют люди. И, судя по погонам, вручаемым Президентом, весьма успешно. Кузницей кадров принято считать, в том числе Минское суворовское училище. Его начальник (выпустившийся оттуда ровно 30 лет назад) отныне генерал. Вообще за 65 лет училище выпустило больше 13 тысяч ребят, из которых больше 60 дослужились до генералов.

И хоть носить алые погоны мечтают тысячи мальчишек, из «суворовцев» вырастают талантливые писатели, музыканты, художники. Есть и доктора наук. Вопреки широкому убеждению, в суворовском училище лишь пять процентов – дети военных. И всё же военная карьера манит многих. Конкурс в суворовское училище – как в престижный вуз: 7-8 человек на место.

Александр Науменко, начальник Минского суворовского училища: «Это дух преданности родине. Это дух патриота. Это плечо товарища: с 12 лет и до выпуска. И только они могут друг другу помочь, а офицеры научить. Это дорогого стоит. И это звание на всю жизнь – «суворовец». Это не просто учреждение образования. Это дом».

Из любопытных особенностей нынешней церемонии – присвоение персонального звания государственного советника таможенной службы III ранга. Фактически это аналог звания генерала. Его получает начальник Гродненской таможни. Регион непростой. Повышенную ответственность создаёт соседство с Польшей и Литвой. Кстати, именно при нынешнем начальнике таможни на западе страны вблизи границы стали строить логистические центры.

Андрей Ковальчук, начальник Гродненской региональной таможни: «Возрастающий товаропоток сопровождается и возрастающими рисками. Я бы сказал так: работать становится интереснее, безусловно, сложнее в части необходимости получения новых знаний сотрудниками, начиная с новых программных продуктов, автоматизации. Чем сложнее задача, тем интереснее, тем больше удовлетворение от её выполнения».

И если генералы – люди опытные во всех отношениях, то у остальных впереди длинная дорога. И хорошо, если она не станет тропой войны. Да, белорусы ценят мир, безопасность и независимость. Но Президент уверен, что эти ценности нужно защищать.

Чествование людей в погонах проходит на фоне Дня Независимости. И это, конечно, знак особого уважения. Того, что нужно оправдывать каждый день.

Два года они повышали военную квалификацию. Факультет Генштаба, Военная академия, Академия МВД. Тяжело в учении – легко в бою. Но в таком случае хочется сказать – это не буквально.

Андрей Шарупич, выпускник военного учебно-научного центра Сухопутных войск Общевойсковой академии Вооружённых сил России: «Для меня это было одной из целей. Когда учился в Рязани, одна четвёрка и я не получил золотой медали. Был стимул ещё больше, чтобы получить здесь золотую медаль. А ещё получаешь благодарность из рук Президента. Для меня этот день на самом деле памятный. Он запомнится на всю жизнь».

Андрей Разводовский, выпускник факультета Генерального штаба Вооружённых сил Военной академии Беларуси: «Наша задача – быть готовым отразить любые угрозы, которые могут возникнуть».

Президент даст им напутствия на будущую службу. Мол, нужно быть готовыми защитить и семью, и родину. И пожелает идти по жизни так же чётко и слаженно, как на военном параде.

Они выдохнут и позволят себе немного расслабиться. Это ведь редко бывает, когда вся жизнь по Уставу. Но уже завтра начнётся не просто работа в новом качестве, а служба, в которой генеральские погоны не знак отличия, а тяжкий груз.

Защита родины – нелёгкий, но благородный труд. И неважно, защита эта отдельно взятого человека (как у милиции) или рубежей целой страны (как у пограничников). Они придут на помощь в любую минуту – ведь они из МЧС. Или за минуты выставят щит всей стране, ведь они Вооружённые Силы. И когда кто-то решит поругать военных, просто представьте на секунду, а что было бы без них?