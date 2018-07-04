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Кондуктор поругалась с ребёнком из-за «недействительного удостоверения инвалида»

05.07.2018 20:52 — Разное | Партизан  
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Вечерняя поездка на автобусе оказалась конфликтной для 14-летнего случчанина и кондуктора. Сотрудница автопарка не хотела признавать действительным удостоверение инвалида, которое ей предъявил подросток.

Мама мальчика возмущена и собирается написать жалобу в Слуцкий автопарк, сообщает kurjer.info.

О подробностях инцидента рассказала Виктория Карпович, мама 14-летнего Максима.

Вечером в среду, 4 июля, Виктория попросила сына отвезти на дачу в Новодворцы ненужные вещи. В 19.23 он сел в автобус № 2 на остановке «Майский Посад», рядом с которой в социальном доме живёт семья Карпович.

 Примерно через 15 минут Виктории позвонил Максим и сказал, что кондуктор считает его удостоверение недействительным — оно должно быть пластиковым, а не бумажным. После подросток передал трубку кондуктору, и с ней уже разговаривала мама.

«Она сказала мне, что мы подделали удостоверение, так как оно бумажное и написано разными ручками. Я ей объяснила, что удостоверение выдаётся на пять лет, а потом продлевается его срок действия. Поэтому одними чернилами и ручками это делать невозможно. Уже лет десять мы и мои знакомые с детьми-инвалидами получаем документ в таком виде», — рассказывает Виктория.По телефону Максим сказал маме, что кондуктор запретила ему садиться в автобус со своим удостоверением. Виктория ответила сыну, чтобы он не смел идти домой из Новодворцев пешком — это примерно 4 км и около часа ходьбы.
Как рассказывает случчанка, в автобусе сын снова ей набрал и сообщил, что кондуктор опять на него кричит и доказывает, что удостоверение недействительное. Виктория сказала, чтобы он ехал домой, а она потом разберётся в этой конфликтной ситуации.

Мать Максима пошла на остановку, чтобы дождаться автобуса № 2 и поговорить с кондуктором.

«Я попросила водителя дать нам с кондуктором минутку, чтобы поговорить. Разговор проходил на повышенных тонах. Остальные пассажиры в беседу не вступали. Кондуктор резко перешла на «ты». Я сделала ей замечание, чтобы она мне не тыкала. Сказала, что, если не верит действительности документа, пусть обращается в МРЭК. На что кондуктор ответила, мол, вам надо — вы и идите. Я предупредила, что не спущу ей это с рук и напишу на неё жалобу. Она ответила: «Пишите что хотите», — вспоминает вчерашний вечер Виктория.

После разговора с кондуктором мама Максима позвонила на «горячую линию» Слуцкого райисполкома, где ей пообещали разобраться в ситуации. В четверг, 5 июля, она планирует съездить в Слуцкий автопарк и поговорить с начальством насчёт поведения его сотрудницы.

«Ребёнок у меня вспыльчивый. Может, он ей и кричал в ответ, разговаривал грубо. По словам сына, она обзывала его больным и недоразвитым. Я считаю, что кондуктор не имела права оскорблять и унижать пассажира. Она должна была обратить внимание на удостоверение, которое уже говорит о том, что с ребёнком не всё в порядке», — говорит Виктория.

Максим находится на домашнем обучении. В этом году он окончил 7-й класс при СШ № 12.

«Я чувствовал злость. Кондуктор вела себя неадекватно. Я просил её успокоиться, соглашался с ней, но она не реагировала и продолжала меня цеплять словами», — говорит Максим.

Галина Санькович, кондуктор автобуса № 2, не захотела рассказывать свою версию произошедшего.

«Я вам одно скажу, как она (Виктория Карпович — Прим. ред.) могла написать правду, если её там не было. Вы знаете, у нас такой народ, у которого кондукторы всё равно во всём виноваты. Я не говорю, что кондукторы у нас ангелы, но у каждого своя ситуация и история. Из меня сделали какого-то монстра».

В автобусном парке перед Викторией Карпович извинились. Её попросили не обращаться с этой историей в СМИ, но девушка сказала, что уже поздно.

«Сотрудники автопарка удивлены поведением своего кондуктора. Пообещали наказать её (вроде премии лишить) и позже сообщить мне об этом», — говорит Виктория.



Для справки. В удостоверении инвалидности содержится следующая информация: ФИО, дата рождения, подпись и фото владельца, название медико-реабилитационной организации, которая его выдала (Медико-реабилитационная экспертная комиссия Слуцкого района), дата выдачи, подпись и печать председателя МРЭКа, группа и причина инвалидности, срок продления. Цвет удостоверения — оранжевый.

 
 
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Вечерняя поездка на автобусе оказалась конфликтной для 14-летнего случчанина и кондуктора. Сотрудница автопарка не хотела признавать действительным...
 
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