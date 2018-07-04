"Сегодня" белорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский. Такое мнение выразил в интервьюбелорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский.





"Первая, самая опасная – ментальная зависимость. Сохраняется в белорусском менталитете оглядка и ментальная связь с Россией. Например, болеют за российскую сборную по футболу, хотя много молодежи и оппозиционно настроенных людей наоборот болеют против. Ментальная связь с русскими все еще есть. Россией ведется работа через фонды, телеканалы, неправительственные организации различного толка, которые финансируются из РФ. Хотя время идет, оно все ставит на свои места; даже вопреки действиям Лукашенко, белорусы понимают, что мы отдельная нация и страна", – говорит эксперт.





По его словам, вторая зависимость – это экономика.





"Лукашенко привязал белорусскую экономику к РФ. Раньше Беларусь выживала за счет перепродажи нефти и газа, по сути, косвенных дотаций России", – отметил Рымашевский.





Также оппозиционер заявил, что третья точка зависимости: соглашения, в том числе в военной сфере, подписанные Александром Лукашенко.





"Они обязывают Беларусь быть союзником России в случае военного конфликта", – считает политик.





Четвертой зависимостью Рымашевский назвал кадры спецслужб КГБ, которые проходят обучение в Москве.





"Думаю, многих там просто вербуют. Такая же кадровая зависимость есть у армии, где чувство сопричастности с Россией сильнее, чем у других чиновников и госслужащих", – добавил он.





Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения независимости страны, поддержания мира и развития партнерства с другими государствами. Об этом он заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.





Ранее Лукашенко заговорил об опасности для Беларуси. Президент Беларуси озвучил опасения относительно будущего свое страны и намекнул чиновникам, что может дойти до вхождения в состав другого государства.