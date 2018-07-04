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Как Беларусь зависит от России: названы четыре "крючка" для Минска

05.07.2018 20:45 — Разное | Партизан  
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Беларусь зависит от России ментально и только.

Как Беларусь зависит от России: названы четыре "крючка" для Минска
Такое мнение выразил в интервью "Сегодня" белорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская христианская демократия Виталий Рымашевский.

"Первая, самая опасная – ментальная зависимость. Сохраняется в белорусском менталитете оглядка и ментальная связь с Россией. Например, болеют за российскую сборную по футболу, хотя много молодежи и оппозиционно настроенных людей наоборот болеют против. Ментальная связь с русскими все еще есть. Россией ведется работа через фонды, телеканалы, неправительственные организации различного толка, которые финансируются из РФ. Хотя время идет, оно все ставит на свои места; даже вопреки действиям Лукашенко, белорусы понимают, что мы отдельная нация и страна", – говорит эксперт.

По его словам, вторая зависимость – это экономика.

"Лукашенко привязал белорусскую экономику к РФ. Раньше Беларусь выживала за счет перепродажи нефти и газа, по сути, косвенных дотаций России", – отметил Рымашевский.

Также оппозиционер заявил, что третья точка зависимости: соглашения, в том числе в военной сфере, подписанные Александром Лукашенко.

"Они обязывают Беларусь быть союзником России в случае военного конфликта", – считает политик.

Четвертой зависимостью Рымашевский назвал кадры спецслужб КГБ, которые проходят обучение в Москве.

"Думаю, многих там просто вербуют. Такая же кадровая зависимость есть у армии, где чувство сопричастности с Россией сильнее, чем у других чиновников и госслужащих", – добавил он.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения независимости страны, поддержания мира и развития партнерства с другими государствами. Об этом он заявил 2 июля, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости.

Ранее Лукашенко заговорил об опасности для Беларуси. Президент Беларуси озвучил опасения относительно будущего свое страны и намекнул чиновникам, что может дойти до вхождения в состав другого государства.

 
 
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