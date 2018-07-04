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Лукашенко получил наибольшую выгоду от войны Украины и России: политолог объяснил почему

05.07.2018 20:35 — Разное | Партизан  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко получил немалую выгоду от войны между Украиной и Россией. Ведь он понимает, что Россия, скорее всего, не сможет конфликтовать одновременно с двумя своими западными соседями. Поэтому и пользуется таким положением.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал белорусский политолог Алесь Логвинец.

Политолог добавил, что у Минска прагматичные отношения с Киевом. Но там не теряют возможности использовать себе на пользу обоюдные санкции Запада и России.

"Если говорить в целом о ситуации после 2014 года, режим Лукашенко как никто воспользовался войной. Экономически он пробует торговать с Украиной, вовлеченный в российские олигархические схемы, использует себе на пользу обоюдные санкции Запада и России. Можно сказать, что его режим выжимает из ситуации экономическую выгоду. Поэтому нынешние экономические и политические отношения Минска и Киева определяются совпадением интересов", – отмечает Логвинец.

В то же время политолог добавил, что мировоззренческий режим Лукашенко близок к российской системе.

"Спецслужбы Лукашенко на стороне сепаратистов и России. Например, если взять статистику количества белорусов, которые воевали по разные стороны на Донбассе, то репрессий гораздо больше против тех белорусов, которые поддерживают украинцев. Совсем свежий пример – недавно был открыт мемориальный комплекс "Тростенец" на месте бывшего нацистского концлагеря. Там Лукашенко смог себе позволить говорить о преступления нацизма в Беларуси, но ни слова о преступлениях сталинизма, о жертвах, которые понесла Беларусь от большевизма и сталинизма при молчаливом согласии высших чиновников Австрии и Германии", – говорит эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Президент Беларуси Александр Лукашенко получил немалую выгоду от войны между Украиной и Россией. Ведь он понимает, что Россия, скорее всего, не сможет...
 
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