Политолог: После ЧМ-2018 Россия снимет все вопросы вокруг независимости Беларуси

Политолог считает, что Россия никогда не воспринимала независимость этого государства серьезно.





«Для Кремля независимость Беларуси - случайное и неожиданное стечение обстоятельств. Лукашенко, когда говорит, что мы как на фронте, говорит о своей политической судьбе. Он уже 24 года в Беларуси, но чувствует слабость своей власти, которая зациклена на нем и гарантируется репрессивным аппаратом, системным получением субсидий со стороны России, полуфеодальной зависимостью белорусов от государства», - отмечает Логвинец. По его словам, Лукашенко фактически объявил зависимость Беларуси от РФ.





Он считает, что Москва хочет гарантий того, что после ухода Лукашенко она сможет продолжит свое влияние на Беларусь. «Есть серьезная угроза, что Москва после Чемпионата мира по футболу захочет очередную внешнюю победу и попробует снять курьезный для себя вопрос белорусской независимости и полностью вернуть Беларусь в «русский мир», - добавил Логвинец.