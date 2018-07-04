Беларусь предложила ЕАЭС согласовывать санкции против третьих стран

ТАСС . Об этом заявил посол Беларуси в России Игорь Петришенко, передает





По словам посла Беларуси в России Игоря Петришенко, когда Россия ответила на санкции Евросоюза, ограничив поставки продовольствия, Минск предложил выработать в ЕАЭС специальный механизм согласования ограничительных мер.





«Мы неоднократно предлагали и вносили предложения, и сейчас эта работа ведется на уровне Евразийской экономической комиссии, что нам надо выработать механизм: если одно государство принимает какие-то ограничительные меры в отношении третьих государств, то мы должны согласованно действовать – все партнеры по Евразийскому экономическому союзу» – заявил Петришенко.





Посол Беларуси в России подчеркнул, что «отдельные элементы такого механизма были отработаны, но не до конца». Ранее президент России Владимир Путин подписал рамочный закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств».