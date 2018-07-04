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На страже национальной безопасности. В Минске состоялась церемония награждения лучших представителей военной элиты Беларуси
Новости Беларуси. Решающую роль в повышении боеспособности Вооруженных Сил играют военные кадры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом, обращаясь к элите белорусских силовиков, заявил Александр Лукашенко.
Во Дворце Независимости прошла церемония чествования лучших выпускников высших военных заведений и офицеров, получивших генеральские погоны. Это представители разных структур: милиции, Вооруженных Сил, таможни, военной медицины.
Как отметил Президент, мир, безопасность и независимость – важнейшие достижения нашего государства, которые нуждаются в надежной защите.
Факультет генштаба – кузница кадров военной элиты. Чтобы попасть туда учиться, желание и целеустремленность – само собой, но этого не достаточно. Личные качества: острый ум, мужество, дисциплина, задатки стратега. А еще заслуги на службе. И большой управленческий потенциал.
Оценив множество факторов, командование офицера дает добро. Только так поступают сюда на учебу. В общем, «за парты» попадают и полковники, и генералы.
Денис Соколевский теперь тоже выпускник факультета. Подполковник сил специальных операций. На военную службу пошел по стопам отца.
Денис Соколевский, выпускник факультета Генерального штаба Вооруженных сил Военной Академии Беларуси:
Вокруг в мире неспокойно, поэтому нам необходимо поддерживать на высоком уровне подготовку как офицерского корпуса, так и Вооруженных Сил в целом.
Чтобы решать современные задачи, силовые структуры должны быть вооружены, как говорится, до зубов. Модернизация, техническое перевооружение идет в стране полным ходом. Отечественные разработки получают высокую оценку и за рубежом. На днях военную мощь страны во всех красках показал парад. Но немалую роль, а быть может, даже ведущую, на страже национальной безопасности играет не железо, а человеческий потенциал. Не раз об этом говорил Президент. И вот сегодня лучшие кадры – офицерский состав – чествовали во Дворце Независимости.
Военный врач от гражданского коллеги отличается не только формой и дисциплиной. В их обучении максимум практики, причем разнонаправленной. И жесткий контроль. В оперативной обстановке реакция должна быть мгновенной: от хирургической помощи и до приема родов. А в ежедневной практике они же отвечают за здоровье срочников и офицеров.
Виталий Нешко – подполковник медицинской службы. Повышать квалификацию поехал аж в Санкт-Петербург. В знаменитую академию имени Кирова. Конкурс там высочайший. Но тем желаннее была цель – покорить ВУЗ с двухсотлетней историей, подаривший миру выдающихся ученых – Пирогова и Павлова.
Виталий Нешко, выпускник военно-медицинской академии имени Кирова Министерства обороны России:
Подполковник Нешко не так давно назначен начальником медицинской службы в учебном центре подготовки. Военным врачам, а впрочем и другим офицерам, рекомендуют повышать квалификацию не реже, чем один раз в пять лет. Развиваются не только технологии, появляются новые управленческие механизмы, подходы, методики. Образование модернизируют, подобно военной технике. На том же факультете генштаба начали подготовку офицеров оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней. Тем, кто отличился не только на службе в силовых структурах, но и в учебе, объявлена благодарность. Таких сегодня, 5 июля, более двух десятков человек.
Александр Гарус возглавляет поставский РОВД. Так что милицейская служба для него – давно пройденный экзамен.
Александр Гарус, выпускник Академии МВД Беларуси:
Говорит, для него в учебе самыми важными как раз были управленческие навыки. То есть работа с коллективом.
Александр Гарус:
На страже национальной безопасности стоят милиция, МЧС, военные, спецслужбы, пограничники, таможенники. У каждого своя задача: от защиты личности до безаварийной эксплуатации АЭС. Президент призывает быть в постоянной боеготовности, всегда и везде помнить про долг и честь офицера.
Наряду с благодарностями, сегодня вручены генеральские погоны.
О таком шаге в офицерской карьере мечтает любой поступающий на службу. Сегодня высокие звания получили шесть человек. Александр Астрейко отныне генерал-майор милиции. Четверть века на службе. Сегодня он возглавляет УВД Брестского облисполкома, а в 1993 году о генеральских погонах, по- классике, только мечтал.
Александр Астрейко, генерал-майор милиции:
О том, как преображается белорусская таможня, Андрей Ковальчук может рассказать на примерах из собственной жизни. Сегодня автоматизированные электронные системы позволяют не просто облегчить службу, но и повысить эффективность.
Андрей Ковальчук – начальник Гродненской региональной таможни. Получил персональное звание государственного советника таможенной службы 3-го ранга.
Андрей Ковальчук, государственный советник таможенной службы III ранга:
Поздравляя офицеров, Александр Лукашенко вспомнил парад в День Независимости. Многие из присутствующих в зале принимали в нем участие. И, по мнению Президента, он получился лучшим в истории суверенной Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошие, крепкие, настоящие – я в этом уверен – мужики, готовые защитить не только свои семьи, но и государство. Будьте достойными своей страны и не подведите своих детей.
Чествовать офицеров именно в эти праздничные дни – традиция. И по традиции, наряду с поздравлениями звучали тосты за независимость Беларуси. Гарантом суверенитета как раз и является национальная безопасность – дело жизни каждого, кто носит погоны.
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На страже национальной безопасности. В Минске состоялась церемония награждения лучших представителей военной элиты Беларуси
Новости Беларуси. Решающую роль в повышении боеспособности Вооруженных Сил играют военные кадры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом, обращаясь к...
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