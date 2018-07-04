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Абитуриенты смогут создавать личные кабинеты на сайте БГУ
Новости Беларуси. Это сократит процесс подачи и приема документов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Благодаря нововведению, поступающие смогут заранее заполнить заявление, электронную анкету и загрузить фотографию. Владельцы личного кабинета могут узнать о количестве абитуриентов и своих шансах стать студентом БГУ. Зайти в личный профиль на территории студгородка станет проще, с 11 июля здесь будет доступна Wi-Fi-сеть.
Вячеслав Молофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:
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Новости Беларуси. Это сократит процесс подачи и приема документов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Благодаря нововведению, поступающие...
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