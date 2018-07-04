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«Надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты». В столичных роддомах вручили подарки малышам, родившимся 3 июля

05.07.2018 20:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Под марш парадных расчетов и залпы салюта. 181 ребенок появился на свет в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше всего малышей родилось в столице и Минской области.

5 июля с подарками и поздравлениями в гости к молодым мамам заглянули представители «Белой Руси», парламентарии и чиновники.

Мише – несколько дней, а он уже вовсю позирует фотографам. Мальчик, названный в честь деда, попал и в кадр, и в дату. Третье июля и третий ребенок в семье.

«Надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты». В столичных роддомах вручили подарки малышам, родившимся 3 июля

«Надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты». В столичных роддомах вручили подарки малышам, родившимся 3 июля

Анастасия Корзюк:
Мой маленький Мишенька родился в 01.03, когда только-только День Независимости наступал. Это очень долгожданный ребенок. Я очень счастлива, что мои дети родились в Республике Беларусь, в стране, в которой хочется жить, растить и рожать.

А в этой палате – Екатерина. Как замечает мама, Великая. Имя располагает, да и салют в день рождения дают не для каждого.

«Надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты». В столичных роддомах вручили подарки малышам, родившимся 3 июля

Ольга Шклянник:
Очень здорово, что моя Екатерина родилась именно в этот день. Очень хочется, чтобы наши детки – молодое поколение – росли независимыми, свободными, счастливыми. И мы вместе с ними тоже.

«Надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты». В столичных роддомах вручили подарки малышам, родившимся 3 июля

Будущее нашей страны рождается в роддомах, а не только в кабинетах чиновников – Геннадий Давыдько

«Надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты». В столичных роддомах вручили подарки малышам, родившимся 3 июля

«Надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты». В столичных роддомах вручили подарки малышам, родившимся 3 июля

Добрая традиция поздравлять женщин, чей личный праздник совпал с государственным, зародилась еще в 2009 году. Сегодня в гости к молодым мамам заглянули представители «Белой Руси», парламентарии и чиновники. В подарок маленьким белорусам – комплекты постельного белья. За девять лет презенты от «Белой Руси» получили почти три тысячи рожениц.

«Надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты». В столичных роддомах вручили подарки малышам, родившимся 3 июля

Геннадий Давыдько, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель РОО «Белая Русь»:
В День Независимости родить человечка – такое совпадение. Эти люди будут вместе с главным праздником страны отмечать свой день рождения. Я надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты, члены «Белой Руси» в будущем.

В День Независимости в Беларуси родился 181 ребенок. Больше всего малышей появилось в Минске и Минской области. Кто-то под залпы, кто-то под праздничный марш. Но, главное, там, где безопасное и благоприятное материнство давно является главным принципом.

«Надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты». В столичных роддомах вручили подарки малышам, родившимся 3 июля

Светлана Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»:
Начиная с центральных районных больниц и заканчивая головным учреждением, где мы сейчас находимся, созданы все условия для благоприятного, безопасного материнства.

Сегодня мама не хочет находится отдельно от ребенка. И мы предоставляем такие возможности. Возможность партнерских родов – присутствие на родах отца будущего, бабушки, сестры.

Успехи Беларуси в области медицины что ни год отмечает Всемирная организация здравоохранения. Правда, в этих палатах о статистке сейчас думают меньше всего. Разве что о личной магии чисел.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Под марш парадных расчетов и залпы салюта. 181 ребенок появился на свет в День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше...
 
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