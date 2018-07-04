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Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

05.07.2018 20:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Европейские страны увеличили импорт белорусского утеплителя БЕЛТЕП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на уникальные минеральные плиты неуклонно растет вот уже несколько лет.

Портфель заказов единственного производителя данной продукции ОАО «Гомельстройматериалы» на 2018 год сформирован, причем объемы уже превышают проектную мощность технологических линий. Такие успехи не остались незамеченными. За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси директор предприятия признан лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018».

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Александр Добриян, СТВ:
Процесс производства минеральных волокон человек подсмотрел у самой природы. Здесь воссозданы процессы, которые происходят при извержении вулкана.

Каждый час из этого жерла вытекает до 6 тонн расплава, по своим химическим свойствам практически идентичные вулканической лаве.

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Дальше – дело техники. В огромной центрифуге расплав превращают в тончайшее волокно. Твердый базальт становится мягкой ватой.

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Сергей Дубров, заместитель главного инженера ОАО «Гомельстройматериалы»:
Волокно толщиной всего 4 микрона. Благодаря этому он имеет объемный вес 50 килограмм на метр кубический. После термообработки получаем плиты минераловатные.

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Технологии производства минеральных плит уже более полувека. После ряда крупных пожаров европейские страны все чаще отказываются от полистиролов в качестве утеплителя. БЕЛТЕП получил настоящий карт-бланш на самом премиальном рынке планеты. 

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Владимир Марченко, заместитель генерального директора ОАО «Гомельстройматериалы»:
Сегодня мы имеем все необходимые документы для реализации продукции и допуск нашей продукции на европейские рынки. В связи с этим так расширилась география наших поставок именно каменной ваты в Европу.

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

В 2017 году экспорт предприятия вырос сразу в полтора раза, в нынешнем – уже на 40 % к уровню прошлого года. Универсальный утеплитель для стен, потолков, крыш и перекрытий БЕЛТЕП европейцы выбирают за его экологичность и стабильно высокое качество.  

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Станислав Жеромский, генеральный директор ОАО «Гомельстройматериалы»:
У нас хорошая команда профессионалов, именно инженерно-технических работников, руководителей отделов, моих заместителей.

Директор ОАО «Гомельстройматериалы» Станислав Жеромский «за весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» отмечен премией «Человек своего дела-2018».

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Ольга Жданович, исполняющий обязанности генерального директора-главного редактора бизнес-журнала «Дело»:
В этом году у нас награда: скульптура – мощь и сила белорусского бизнеса – «Зубр». Это не только культурная традиция – она подчеркивает силу, выносливость и мощь наших лауреатов.

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

В Гомеле останавливаться на достигнутом не собираются. Только на отечественном рынке продажи минеральной плиты можно было бы увеличить вдвое. Растет спрос и в Европе. Прорабатывается вопрос о строительстве новой линии.

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Европейские страны увеличили импорт белорусского утеплителя БЕЛТЕП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на уникальные...
 
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