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Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты
Новости Беларуси. Европейские страны увеличили импорт белорусского утеплителя БЕЛТЕП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на уникальные минеральные плиты неуклонно растет вот уже несколько лет.
Портфель заказов единственного производителя данной продукции ОАО «Гомельстройматериалы» на 2018 год сформирован, причем объемы уже превышают проектную мощность технологических линий. Такие успехи не остались незамеченными. За весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси директор предприятия признан лауреатом конкурса «Человек своего дела-2018».
Александр Добриян, СТВ:
Каждый час из этого жерла вытекает до 6 тонн расплава, по своим химическим свойствам практически идентичные вулканической лаве.
Дальше – дело техники. В огромной центрифуге расплав превращают в тончайшее волокно. Твердый базальт становится мягкой ватой.
Сергей Дубров, заместитель главного инженера ОАО «Гомельстройматериалы»:
Технологии производства минеральных плит уже более полувека. После ряда крупных пожаров европейские страны все чаще отказываются от полистиролов в качестве утеплителя. БЕЛТЕП получил настоящий карт-бланш на самом премиальном рынке планеты.
Владимир Марченко, заместитель генерального директора ОАО «Гомельстройматериалы»:
В 2017 году экспорт предприятия вырос сразу в полтора раза, в нынешнем – уже на 40 % к уровню прошлого года. Универсальный утеплитель для стен, потолков, крыш и перекрытий БЕЛТЕП европейцы выбирают за его экологичность и стабильно высокое качество.
Станислав Жеромский, генеральный директор ОАО «Гомельстройматериалы»:
Директор ОАО «Гомельстройматериалы» Станислав Жеромский «за весомый вклад в развитие внешнеэкономических связей Беларуси» отмечен премией «Человек своего дела-2018».
Ольга Жданович, исполняющий обязанности генерального директора-главного редактора бизнес-журнала «Дело»:
В Гомеле останавливаться на достигнутом не собираются. Только на отечественном рынке продажи минеральной плиты можно было бы увеличить вдвое. Растет спрос и в Европе. Прорабатывается вопрос о строительстве новой линии.
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Процессы, как при извержении вулкана. На предприятии «Гомельстройматериалы» показали, как изготавливают минеральные плиты
Новости Беларуси. Европейские страны увеличили импорт белорусского утеплителя БЕЛТЕП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спрос на уникальные...
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