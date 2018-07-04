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В Минске выбрали лучшего участкового врача-терапевта

05.07.2018 19:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лечить словом и делом. Медиков проверили на теоретические знания и навыки в оказании первой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске выбрали лучшего участкового врача-терапевта

Девять финалистов проявили творческие способности в домашнем задании на тему «Я люблю свою работу».

В Минске выбрали лучшего участкового врача-терапевта

Татьяна Ракицкая, участник конкурса «Минский мастер-2018»:
Волнение, переживания. Все это было. Но мне помогала моя любимая поликлиника, любимый коллектив. Мы работали над сценкой.

В Минске выбрали лучшего участкового врача-терапевта

Георгий Будревич, председатель Минской городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Это дает, конечно, положительные результаты и для становления личности врача, это показывает престиж профессии участкового врача-специалиста, потому что эта профессия актуальна.

В Минске выбрали лучшего участкового врача-терапевта

Победу в конкурсе одержала врач 14-й центральной поликлиники Партизанского района. В числе прочих победителей она получит заслуженную награду на торжественной церемонии накануне Дня города. В конкурсе приняли участие представители сорока профессий.

 
 
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Новости Беларуси. Лечить словом и делом. Медиков проверили на теоретические знания и навыки в оказании первой медицинской помощи, сообщили в программе «Столичные...
 
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