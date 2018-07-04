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В Минске обновят и модернизируют систему очистки воды

05.07.2018 19:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Чисто и безопасно. В столице появится новая система очистки воды. За полвека существования станции оборудование устарело, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске обновят и модернизируют систему очистки воды

За его обновление возьмутся уже с нового года. В первую очередь возведут завод по сжиганию осадков. Для борьбы с неприятными запахами построят крыши над сооружениями механической очистки. Участие в проекте примут зарубежные предприятия, однако предпочтение все же отдадут отечественным компаниям.

В Минске обновят и модернизируют систему очистки воды

В Минске обновят и модернизируют систему очистки воды
Кирилл Антонов, начальник производственно-технического отдела «Минскочиствод»:
Тендерные торги будут проводиться при соблюдении условий, которые выдвигают международные финансовые организации. Одним из таких условий является отсутствие каких-либо предпочтений в части стороны либо какого-либо конкретного участника. Потом будет открыт международный конкурс, который может привлечь как белорусские компании, так и зарубежные. Учитывая логистику, не исключено, что львиную долю работ, особенно строительно-монтажных, будут выполнять наши компании.

В Минске обновят и модернизируют систему очистки воды

Реконструкция обойдется почти в 400 миллионов рублей. Уменьшить расходы планируют за счет проведения международного тендера. Проект уже практически согласован. В течение следующего года определится подрядчик. Еще три года уйдут на строительство и монтаж. В новом облике очистная станция сможет обеспечить качество воды и приравнять его к международным стандартам.

 
 
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Новости Беларуси. Чисто и безопасно. В столице появится новая система очистки воды. За полвека существования станции оборудование устарело, сообщили в программе...
 
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