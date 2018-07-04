​МММ с Полесским акцентом: блогер организовал финансовую пирамиду, где обещал вкладчикам 400% годовых

В Мозыре оперативники выявили финансовую пирамиду. Организовал схему блогер из соседних Калинковичей. Вместе со своими российскими партнёрами вкладчикам он обещал почти 400 процентов годовых. Только по предварительным данным, на обманутых дольщиках заработали больше двухсот тысяч долларов.

Алексей попался на удочку сразу, как только услышал о сумме вознаграждения по вкладу. Отдаёшь пять тысяч рублей, а через год забираешь ровно в четыре раза больше. Условия, казалось бы, намного привлекательнее, чем в банке. Да и рисков, уверяли руководители новой схемы, никаких.

Алексей, потерпевший: «Когда резко выплаты прекратились, я заволновался по поводу своих денег. Начал звонить, узнавать, меня кормили завтраками. А потом я сказал, что буду обращаться в органы, на что мне ответили, если я обращусь, тогда денег вообще не ждать и многие люди пострадают».

Финансовая сеть стартовала в Мозыре. Затем информационные презентации прошли в Калинковичах, Молодечно, Бресте и Минске. География клиентов росла ежедневно. Организаторы пирамиды убеждали граждан вкладывать деньги, в том числе электронные, в новую прибыльную структуру.

Гарантировали 365 процентов годовых. Получается – один процент в день. Люди верили. К тому же, за отдельное вознаграждение, приводили друзей и близких.

Наталья, потерпевшая: «Эти ребята внушали доверие. Всё красиво так объясняли, говорили, обещали. Даже примеры были, что вот – заработали. Сами они неплохо жили, не работая нигде».

Вкладчикам рассказывали вполне правдоподобную легенду. Мол, это фонд взаимопомощи детям и пенсионерам, и вклады будут инвестироваться в различные социальные проекты, которые в будущем принесут колоссальную прибыль. О том, что обогащаться предстояло только за счёт новых участников схемы, менеджеры умалчивали.

Юрий Семенчуков, начальник Мозырского межрайонного отдела финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси по Гомельской области : «Это привлекало не самых обеспеченных граждан, потому что мы столкнулись с тем, что зачастую вкладчиками выступали люди без постоянных источников дохода, обременённые кредитами. Таким образом, они пытались исправить своё финансовое состояние несмотря на рискованность данной схемы».

В итоге деньги вкладчиков переводились на банковские счета организаторов. И распределялись согласно правилам игры. Недолго. Конструкция, в итоге, пошатнулась и деятельностью организации заинтересовалась финансовая милиция. Местного «Мавроди» установили сразу. Им оказался известный в Калинковичах блогер, который, в том числе с помощью своего канала в сети, вовлек в игру рекордное количество вкладчиков. Их больше ста человек. И деньги им, скорее всего, никто не вернёт.

Доход финансовой пирамиды превысил 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Руководитель незарегистрированной структуры сейчас находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности в составе организованной группы.