Александра Саснович вышла в 3-й круг Уимблдона

Белоруска Александра Саснович впервые в карьере вышла в третий круг турнира серии Большого шлема. Во втором круге Уимблдонского турнира она обыграла Тейлор Таунсенд из США.

Матч завершился победой белоруски в двух сетах – 6:0, 6:4.

В третьем круге одиночного разряда Уимблдона Александра Саснович сыграет с Дарьей Гавриловой из Австралии. Отметим, что Гаврилова занимает 25-е место в рейтинге WTA, а Саснович – 50-ю.