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Александра Саснович вышла в 3-й круг Уимблдона
Белоруска Александра Саснович впервые в карьере вышла в третий круг турнира серии Большого шлема. Во втором круге Уимблдонского турнира она обыграла Тейлор Таунсенд из США.
Матч завершился победой белоруски в двух сетах – 6:0, 6:4.
В третьем круге одиночного разряда Уимблдона Александра Саснович сыграет с Дарьей Гавриловой из Австралии. Отметим, что Гаврилова занимает 25-е место в рейтинге WTA, а Саснович – 50-ю.
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Белоруска Александра Саснович впервые в карьере вышла в третий круг турнира серии Большого шлема. Во втором круге Уимблдонского турнира она обыграла Тейлор...
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