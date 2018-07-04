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Путин заявил о стабильной макроэкономической ситуации в РФ, отметил позитивные тенденции

05.07.2018 20:34 — Разное | Интерфакс  
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Макроэкономическая ситуация в стране по итогам пяти месяцев 2018 года стабильная, по ключевым показателям есть позитивные тенденции, заявил президент РФ Владимир Путин

"Прежде чем перейдем к обсуждению, отмечу, что по итогам пяти месяцев текущего года макроэкономическая ситуация в стране в целом стабильная. По ключевым параметрам наблюдаются позитивные тенденции", - сказал В.Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент предложил участникам совещания обсудить актуальные вопросы социально-экономической повестки, дополнительные предложения по стимулированию деловой активности, улучшению инвестиционного климата, а также по продвижению крупных инфраструктурных проектов в сфере дорожного строительства, транспорта, связи, коммуникаций.

"И, конечно, рассмотрим ход работы по важнейшим направлениям социально-демографической политики", - сказал В.Путин.

 
 
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Макроэкономическая ситуация в стране по итогам пяти месяцев 2018 года стабильная, по ключевым показателям есть позитивные тенденции, заявил президент РФ Владимир...
 
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