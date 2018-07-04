Поморские ученые намерены вывести более жизнестойкий вид горбуши

В Архангельской области разрабатывается проект по выведению более жизнестойкого для Русского Севера вида горбуши, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ученые пытаются найти и реализовать новые способы повышения урожайности горбуши Русского Севера, особенно линии четных лет нереста", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных прикладных научных исследований будут разработаны методические рекомендации, нормативная и техническая документации для ФГБУ "Главрыбвод".

Как отмечает пресс-служба, в настоящее время в северном бассейне работает семь заводов по разведению лососей, в том числе два - в Архангельской области, которые рассматриваются потенциальными участниками проекта.

Планируемые сроки реализации проекта - 2018-2023 гг.

Горбуша - представитель рода тихоокеанских лососей, вселенная в 1950-х годах в бассейн Белого моря. Она характеризуется различной урожайностью двух линий - горбуши четных и нечетных лет нереста. Подходы рыбы линии четных лет на нерест крайне малочисленны, что приводит к значительным издержкам в рыбохозяйственной отрасли Карелии, Мурманской и Архангельской областей.

По словам министра АПК и торговли Поморья Ирины Бажановой, реализуемый проект даст новый толчок развитию рыболовства в регионе на ближайшие 10-20 лет.