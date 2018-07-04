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Уборочная кампания: проверка готовности к уборочной на Гродненщине

05.07.2018 22:09 — Разное | ОНТ  
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На дворе июль, уборочной технике пора выходить в поле. А в некоторых хозяйствах Гродненской области её только чинят. При хорошей погоде массовая уборочная в регионе может начаться на следующей неделе. Но уже сейчас понятно, что вовремя кампанию начнут не все.

Ситуацию осложняет и то, что шестая часть посевов на Гродненщине пострадала от засухи.

В хозяйстве «Белогурно» чинить технику начали только неделю назад. Причина простая – не было запчастей и денег на их покупку. Хозяйство в сложном финансовом положении. В итоге – к уборочной в поле из пяти может выйти лишь один комбайн.

Антон Маркевич, директор сельхозпредприятия «Белогурно»: «К десятому числу закончим полностью ремонт. Больших поломок у нас нет. Всё только текущее – ремень, подшипник, только нож подклепать – не сильно много». 

Не хватает в хозяйстве и людей. Должности агронома, зоотехника, экономиста – вакантны. Ждут и механизаторов. Рядовые работники совмещают по две, а то и три должности. И просто не справляются с нагрузкой. Но о сложной ситуации в «Белогурно» все в районе знают давно. Почему не побеспокоились заранее – вопрос от контролёров

Александр Добрук, начальник отдела Комитета госконтроля Гродненской области: «В хозяйстве «Белогурно», как и в ряде других хозяйств области, есть мелкие недоработки, которые можно было устранить намного ранее и не дотягивать непосредственно до уборки».

Владимир Гукиш уже завтра выйдет на уборку рапса. Комбайн готов, меняют даже не сломавшиеся, а морально износившиеся детали. Один из лучших аграриев Гродненской области, не раз получал награды от Главы государства. Эта уборочная для него 34-я.

Хозяйство «Гранит-Агро» самое большое, но при этом одно из лучших в районе. Соблюдают жёсткую дисциплину, технологии, считают каждый рубль и ценят сотрудников. Работать сюда съезжается молодёжь со всего района. К уборочной, говорят, начали готовиться ещё в прошлом году. Выйти в поля готовы хоть сегодня.

Андрей Подлипский, главный инженер сельхозпредприятия «Гранит-Агро»: «Благодаря наличию опытных квалифицированных людей сейчас у нас есть такие результаты. Есть люди, есть целеустремление, а хозяйство в свою очередь оказывает всяческую поддержку и по закупке запчастей, и по стимулированию».

Здесь уже знают: и рабочими руками, и запчастями, и техникой помочь соседям придётся. Сложных хозяйств в Дятловском районе больше половины. Готовность к уборочной пока лишь 70%. Но в любом случае к 10 июля вся техника должна быть готова выйти в поля. В регионе стартует уборочная.

Юрий Бортник, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Дятловского райисполкома: «Выделяются денежные средства через нашу перерабатывающую промышленность. Мы закупаем необходимое количество запасных частей, проводим ремонт. Выделены авансы по сдаче госзаказа в счёт госзаказа. На эти средства мы проводим ремонт зерноуборочных комбайнов».

В целом к уборочной Гродненская область практически готова. Завершить жатву аграрии намерены за 20 дней. Не подвела бы погода. Только вот урожай прошлого года намолотят вряд ли. Шестую часть полей региона повредила засуха. Поэтому теперь как никогда каждый гектар на вес золота.

 
 
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На дворе июль, уборочной технике пора выходить в поле. А в некоторых хозяйствах Гродненской области её только чинят.
 
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