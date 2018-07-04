Национальному историческому архиву – 80 лет

80-летие отмечает сегодня главная «сокровищница документальной памяти белорусского народа».

Национальный исторический архив – свыше миллиона единиц хранения. Это, например, метрические книги – в целом. По страницам же может кто-то когда-то и подсчитает.

Сухая статистика – более 72 тысяч посетителей в год. А если так – 22 места в читальном зале. И в среднем – 72 визита в день.

Вырвать страницу из летописи здесь не получится. Увидят. Даже если спиной к архивариусу. Эти люди берегут «память нации» с конца 14 века и до революционного 17. Впрочем, оригиналы древних актов всё реже на руки. Электронный архив – мелкими, но верными пикселями. 29 пергаментов до 1566 года с грифом «ОЦ» («особо ценный») – оцифрованы.

Пара тонких перчаток – униформа архивиста. На листе слуцкого князя Алельки (артефакту почти 585 лет) должны оставаться лишь следы истории. Кстати, допуск в хранилища на пяти этажах есть не у каждого сотрудника учреждения государственного значения. Тут-то и дышат через раз. Особый микроклимат: температура и влажность.

12 километров стеллажей. Только на этих полках – самые «почтенные» в стране материалы по генеалогии. Запросы – со всего мира. Для пользы дела частного архивисты готовят эксклюзивные «Гербовники белорусской шляхты». Сейчас отпечатан пятый том на букву «Д». «Для лепшое твёрдости...» – большинство уникумов опубликованы впервые (из предисловия к особому юбилейному изданию).

Сайт сокровищницы постоянно обновляется. Оцифровывают около 15 тысяч страниц в год или более трёх с половиной тысяч единиц хранения. Сохраняя исторические свидетельства. Советуют всем запастись карандашом. Никто уже и не вспомнит с какого документа начинался архив. Уж точно не с чистого листа.