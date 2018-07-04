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Лукашенко вручил генеральские погоны офицерам ВС, МВД и таможни
05.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Их получили служащие Вооруженных сил, МВД и таможни, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко попросил генералов обратить особое внимание на укрепление воинской дисциплины, воспитание бдительности и взаимовыручки. Он отметил, что роль военнослужащих в жизни страны особенно важна сегодня.
«Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран. В этих непростых условиях Беларусь последовательно проводит миролюбивую политику, реализует меры, которые сохранили бы мир не только в нашем регионе», – сказал президент.
По словам Лукашенко, Беларусь предложила мировому сообществу инициативы, в основе которых лежат идеи снижения напряженности и укрепления мер доверия в регионе.
«Вроде бы нас слышат, но действий пока не предпринимают. Ясно почему. Поэтому мы вынуждены совершенствовать нашу национальную оборону и уделять внимание безопасности», – добавил он.
Помимо офицеров, в Минске сегодня поздравляли выпускников вузов. Отличникам учебы была объявлена благодарность от президента.
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Президент Беларуси попросил генералов обратить особое внимание на укрепление воинской дисциплины, воспитание бдительности и взаимовыручки.
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