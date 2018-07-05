|
«Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители». Тина Кароль на открытии Дней культуры Украины в Минске
Новости Беларуси. Дни культуры Беларуси стартовали в Минске. Мероприятия пройдут с 5 по 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничная программа развернулась в столичном Дворце Республики.
Народная артистка Украины Тина Кароль рассказала, что самые сокровенные желания она загадывает именно в Беларуси.
Тина Кароль, народная артистка Украины:
Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители. Вы такие радушные, вы музыкальные, вы слышите музыку иначе совершенно. Вы хотите удивляться, вы открыты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители». Тина Кароль на открытии Дней культуры Украины в Минске
Новости Беларуси. Дни культуры Беларуси стартовали в Минске. Мероприятия пройдут с 5 по 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничная программа...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)