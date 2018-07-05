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«Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители». Тина Кароль на открытии Дней культуры Украины в Минске

05.07.2018 22:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дни культуры Беларуси стартовали в Минске. Мероприятия пройдут с 5 по 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничная программа развернулась в столичном Дворце Республики.

Народная артистка Украины Тина Кароль рассказала, что самые сокровенные желания она загадывает именно в Беларуси.

«Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители». Тина Кароль на открытии Дней культуры Украины в Минске

«Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители». Тина Кароль на открытии Дней культуры Украины в Минске

Тина Кароль, народная артистка Украины:
Там есть маленькая церквушка деревянная из срубов, старая-старая. Находится она возле гостиницы, где мы всегда жили, возле парка, кажется. И я обязательно туда попаду.

Я обожаю выступать в Беларуси. Здесь потрясающие зрители. Вы такие радушные, вы музыкальные, вы слышите музыку иначе совершенно. Вы хотите удивляться, вы открыты.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Дни культуры Беларуси стартовали в Минске. Мероприятия пройдут с 5 по 10 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздничная программа...
 
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