|
«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики
Новости Беларуси. Праздник украинской культуры проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Дворца Республики – национальные танцы и всеми любимые народные песни.
В фойе развернулась богатейшая выставка народных промыслов. Наш корреспондент Юлия Бешанова побывала на праздничном мероприятии.
Юлия Бешанова, СТВ:
Напомним, что поручение проводить такие перекрестные праздники культур дали президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Ведь государства друг другу не чужие. Связывают нас исторические, дипломатические и культурные связи, а также человеческие судьбы. По последним данным, в Беларуси официально проживают порядка 160 тысяч украинцев.
Ростислав Карандеев, государственный секретарь Министерства культуры Украины:
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Фойе Дворца Независимости превратилось в уголок Украины в Минске.
Атмосферу праздника дополняет дегустация блюд национальной кухни. Здесь же можно познакомиться с творчеством народных мастеров. Организована большая выставка. Привезли даже робота, который вышивает на глазах у публики национальные орнаменты и узоры.
А вот мастер Оксана Билоус привезла уникальные шедевры – писанки.
А на сцене свое мастерство показали известные певцы и музыканты. В афише – всемирно известный ансамбль имени Вирского, а также звезды украинской эстрады.
Сегодняшний концерт – лишь пролог к большой программе . Уже в ближайшие выходные на празднике «Александрия собирает друзей» гости смогут ближе познакомиться с культурой страны, о которой говорят «самая хлеборобная и самая поющая».
8 июля планируется конное театрализованное шоу «Киевская Русь» и большой концерт. К тому же, на празднике развернут настоящую «Сорочинскую ярмарку». Можно будет познакомиться с изделиями украинских ремесленников.
Ждут мастеров искусства и на «Славянском базаре» в Витебске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белорусы и украинцы очень близки». Дни культуры Украины в Беларуси стартовали с концертов и дегустаций во Дворце Республики
Новости Беларуси. Праздник украинской культуры проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Дворца Республики – национальные танцы и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)