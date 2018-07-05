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В Бобруйске микроавтобус снес опору ЛЭП. Без света остались более 100 домов
В Бобруйске на улице Кирова микроавтобус сбил опору линии электропередачи. Без электричества осталось около сотни частных домов и две многоэтажки,
По информации издания, водитель с места ДТП скрылся. ГАИ устанавливает его личность.
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Водитель с места ДТП скрылся. ГАИ устанавливает его личность.
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