В Бобруйске микроавтобус снес опору ЛЭП. Без света остались более 100 домов

В Бобруйске на улице Кирова микроавтобус сбил опору линии электропередачи. Без электричества осталось около сотни частных домов и две многоэтажки, сообщает «Вечерний Бобруйск» .



Фото: bobruisk.ru

По информации издания, водитель с места ДТП скрылся. ГАИ устанавливает его личность.



Фото: bobruisk.ru