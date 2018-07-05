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"Он жил больницей, врач от бога". Почему задержали главврача Минской областной больницы
20 июня главврача Минской областной больницы Андрея Королько сотрудники в штатском вывели из рабочего кабинета, посадили в автомобиль и увезли. С тех пор в больнице врач больше не появился, а силовые ведомства его задержание не комментируют.
— Андрей Степанович врач от бога, никогда никому не отказывал в помощи и, даже перебравшись в Минск, всегда помнил о земляках, не отворачивался от них, — рассказывают жители Старых Дорог.
В небольшом городке задержание главного врача Минской областной больницы тема № 1 для обсуждения. 38-летний Андрей Королько родом из деревни Буденичи Стародорожского района, окончив медицинский университет с красным дипломом, приехал работать на родину. Начинал с должности хирурга-травматолога, затем возглавил Копыльскую районную больницу, а с 2013 года — Минскую областную.
20 июня Андрея Королько задержали прямо на рабочем месте.
— Это неправда, что его выводили в наручниках. Пришли люди в штатском, провели обыск в кабинете, а затем Андрея вывели, посадили в машину — и все, — рассказывает
Как отмечает Владимир, задержание главного врача для всех в его окружении стало неожиданностью. В феврале этого года Королько был избран депутатом областного совета, «его не могли не проверять».
— Андрея подозревают в превышении служебных полномочий, по моей информации, о взятке речь не идет. Для него деньги никогда не были приоритетом. Одно время Андрей работал травматологом в хоккейном «Динамо», зарплата была очень высокая, но он решил вернуться в медицину. Этот человек сам себя сделал, мать обычная труженица села, отец умер, всего в жизни Андрей добился сам, — говорит Владимир.
Правоохранительные органы даже спустя две недели после задержания Королько уголовное дело не комментируют. По закону, в течение 10 дней человеку должно быть предъявлено обвинение либо его обязаны отпустить. На каком основании главный врач взят под стражу, неизвестно.
— Следственный комитет в настоящее время не располагает данными о задержании, — комментирует TUT.BY Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью СК.
Получить комментарий в пресс-службе КГБ TUT.BY не смог.
С 4 июля обязанности главного врача Минской областной клинической больницы исполняет Валерий Уснич, который до этого был заместителем главного врача по медицинской части.
— У меня никакой информации нет, — ответил TUT.BY Валерий Уснич на просьбу прокомментировать уголовное дело Королько.
Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержано 33 человека. В их числе директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок.
— К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте, — проинформировал Валерий Вакульчик.
Кроме того, задержаны ряд должностных лиц «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок. В некоторых случаях сумма взяток доходила до 350 тысяч долларов. Имя Андрея Королько в официальных сообщениях не фигурировало.
Журналисты поинтересовались у вице-премьера Василия Жарко, который много лет был министром здравоохранения, как он мог не знать о масштабной коррупционной схеме.
— Если б знал, то меры были бы приняты уже тогда (когда Василий Жарко был министром. — Прим. TUT.BY), — заявил вице-премьер. — Мы действительно контролировали ситуацию тогда, закупки это непростой вопрос. День свой рабочий начинали с закупок и завершали закупками. Если где-то мы что-то чувствовали, то сразу принимали меры к виновным — вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что такое дело вырастет, я просто не ожидал.
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20 июня главврача Минской областной больницы Андрея Королько сотрудники в штатском вывели из рабочего кабинета, посадили в автомобиль и увезли. С тех пор в больнице...
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