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Многополярный Лукашенко: Для Венесуэлы «брат», для США – «надежный партнер»

05.07.2018 21:37 — Разное | Партизан  
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Телеграммы, отправленные и полученные главой Беларуси в течение трех дней, показывают в необычном свете геополитическую карту мира, в центре которой находится Минск.

Многополярный Лукашенко: Для Венесуэлы «брат», для США – «надежный партнер»
Поводом познакомиться с активностью специалистов дипломатического протокола стали государственные праздники: сегодня – День независимости Венесуэлы, вчера независимость праздновали в США, а позавчера – в Беларуси. Каждая из этих дат сопровождалась оживленной перепиской, передает "Белсат".

Сегодня Александр Лукашенко выслал пожелания своему коллеге из Каракаса – президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

«Венесуэла для Беларуси – братская страна и стратегический партнер. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций», – написал глава Беларуси.

Он также выразил уверенность в том, что экономики обеих стран дополняют друг друга, а двусторонние отношения имеют значительный потенциал развития.

«В непростых внешнеполитических реалиях Венесуэла под вашим руководством решительно борется за свой путь социально-экономического развития, политическую идентичность и культуру», – похвалил Николаса Мадуро Александр Лукашенко.

Белорусский лидер не уточнил, перед кем народ Венесуэлы должен защищать свой путь развития и политическую идентичность. Может быть, это потому, что накануне подобную телеграмму с пожеланиями прислал в Соединенные Штаты Америки. Кстати, по этому же поводу – День независимости страны.

Пресс-служба главы государства подчеркивает: руководитель страны обратил внимание на то, что Беларусь, которая проводит ответственную и мирную внешнюю политику, была и остается «надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня».

«Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и на дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества», – написал Александр Лукашенко в телеграмме к Дональду Трампу.

Но белорусский лидер не забывает и о других друзьях. И иногда они напоминают ему о своих особых чувствах к его стране. Причиной стал День независимости Беларуси – теперь уже Лукашенко принимал теплые поздравления.

«3 июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стала одной из важнейших побед, которые получили наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны», – напомнил в телеграмме, высланной из Кремля белорусскому коллеге, президент России Владимир Путин.

Он не преминул добавить, что основой сегодняшнего развития белорусско-российских отношений является «братская дружба и взаимная помощь», которая осталась как наказ предков.

А завтра у Александра Лукашенко будет очередной повод направить поздравления – правда, менее официальные, но не менее сердечные. 6 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев празднует 78-летие…

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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