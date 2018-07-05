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«Вечерний Могилев»: «Футбол придумал дьявол»

05.07.2018 21:33 — Разное | Партизан  
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Официальная могилевская газета огненным словом прошлась по футбольному чемпионату мира, который проходит в России.

«Вечерний Могилев»: «Футбол придумал дьявол»
В материале «Преподобные отцы и православные старцы о футболе» с подзаголовком «Беснование началось» неназванный автор раскритиковал тех, кто смотрит матчи проходящего чемпионата.

«Если святой Василий Новый с великим гневом говорил о том, что христиане  смотрят на конские бега, то что он сказал о нашем времени, когда миллионы православных христиан, или на огромных стадионах, или уставившись в «икону зверя» [телевизор] временами громко крича и размахивая руками, смотрят, как 22 здоровых мужика бегают по полю, занимаясть, строго говоря, бессмысленным делом», — возмущается автор текста.

В качестве морального авторитета автор опирается на жития святых и выступления в СМИ служителей церкви. Их цитаты – единственный аргумент против футбола и тех людей, которые смотрят матчи.

В конце автор призывает «не увлекаться игрой, придуманной дьяволом для того, чтобы отвлечь людей от Бога и покаяния».

Местные правозащитники сообщают, что такого беснования, как говорится, ничто не предвещало. Еще 13 июня «Вечерний Могилев» опубликовал целую полосу, посвященную чемпионату мира -2018, в том числе футбольный календарь, чтобы следить за матчами. 

Напомним, что «Вечерний Могилев» – официальное СМИ Могилевского горисполкома.

 
Теги: Могилев
 
 
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Официальная могилевская газета огненным словом прошлась по футбольному чемпионату мира, который проходит в России.
 
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