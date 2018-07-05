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«Вечерний Могилев»: «Футбол придумал дьявол»
Официальная могилевская газета огненным словом прошлась по футбольному чемпионату мира, который проходит в России.
В материале «Преподобные отцы и православные старцы о футболе» с подзаголовком «Беснование началось» неназванный автор раскритиковал тех, кто смотрит матчи проходящего чемпионата.
«Если святой Василий Новый с великим гневом говорил о том, что христиане смотрят на конские бега, то что он сказал о нашем времени, когда миллионы православных христиан, или на огромных стадионах, или уставившись в «икону зверя» [телевизор] временами громко крича и размахивая руками, смотрят, как 22 здоровых мужика бегают по полю, занимаясть, строго говоря, бессмысленным делом», — возмущается автор текста.
В качестве морального авторитета автор опирается на жития святых и выступления в СМИ служителей церкви. Их цитаты – единственный аргумент против футбола и тех людей, которые смотрят матчи.
В конце автор призывает «не увлекаться игрой, придуманной дьяволом для того, чтобы отвлечь людей от Бога и покаяния».
Напомним, что «Вечерний Могилев» – официальное СМИ Могилевского горисполкома.
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Официальная могилевская газета огненным словом прошлась по футбольному чемпионату мира, который проходит в России.
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