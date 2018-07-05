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В Лепеле солдата осудили за дедовщину
Военнослужащий приговорен к году лишения свободы условно.
Он также обязан отработать 100 часов на общественно- полезных работах и выплатить в доход государства 1 225 рублей, сообщает
Суд Лепельского района учел чистосердечное раскаяние виновного и отсутствие отягчающих обстоятельств.
«Обвиняемый С., проходя с января 2017 года срочную военную службу, желая показать свое мнимое превосходство над не состоящими с ним в отношении подчиненности военнослужащими инженерно-саперного батальона войсковой части более позднего срока призыва, то есть из низменных побуждений, находясь в спальном помещении инженерно-саперного батальона, в январе 2018 года применил в отношении них насилие, выраженное в нанесении ударов рукой в боксерской перчатке по скрещенным на лбу рукам трем потерпевшим, причинив тем самым потерпевшим физическую боль и побои», — говорится в сообщении.
Потерпевшие заявили, что претензий к нему не имеют и просили его строго не наказывать.
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Военнослужащий приговорен к году лишения свободы условно.
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