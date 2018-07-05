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Александра Саснович прошла в третий круг Уимблдона

05.07.2018 21:16 — Разное | Партизан  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович перешла в третий раунд Уимблдонского теннисного турнира, обыграв американку Тейлор Таунсенд: 6:0, 6:4.

Встреча, сообщает БЕЛТА, длилась 1 час 10 минут. Следующей соперницей Саснович станет австралийка Дарья Гаврилова, которая занимает 25 место в мировом рейтинге.

На сегодня Саснович — единственная белоруска, удачно выступающая в Австралии в одиночном разряде. В парном разряде успех сопровождает Арину Соболенко. Она вышла во второй круг турнира.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович перешла в третий раунд Уимблдонского теннисного турнира, обыграв американку Тейлор Таунсенд: 6:0, 6:4.
 
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