|
Александра Саснович прошла в третий круг Уимблдона
Белорусская теннисистка Александра Саснович перешла в третий раунд Уимблдонского теннисного турнира, обыграв американку Тейлор Таунсенд: 6:0, 6:4.
Встреча, сообщает БЕЛТА, длилась 1 час 10 минут. Следующей соперницей Саснович станет австралийка Дарья Гаврилова, которая занимает 25 место в мировом рейтинге.
На сегодня Саснович — единственная белоруска, удачно выступающая в Австралии в одиночном разряде. В парном разряде успех сопровождает Арину Соболенко. Она вышла во второй круг турнира.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович перешла в третий раунд Уимблдонского теннисного турнира, обыграв американку Тейлор Таунсенд: 6:0, 6:4.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)