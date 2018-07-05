Александра Саснович прошла в третий круг Уимблдона

Встреча, сообщает БЕЛТА, длилась 1 час 10 минут. Следующей соперницей Саснович станет австралийка Дарья Гаврилова, которая занимает 25 место в мировом рейтинге.





На сегодня Саснович — единственная белоруска, удачно выступающая в Австралии в одиночном разряде. В парном разряде успех сопровождает Арину Соболенко. Она вышла во второй круг турнира.