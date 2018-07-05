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Бобруйские гребцы завоевали золото юниорского и молодежного (U-23) чемпионата Европы

05.07.2018 22:43 — Разное | Интерфакс  
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Бобруйские гребцы Владислав Литвинов и Надежда Макарченко завоевали золотые медали на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы, сообщили в Бобруйском горисполкоме.

Белорусские атлеты заняли первое место в медальном зачете на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который завершился в итальянском Ауронцо-ди-Кадоре.

В активе белорусских атлетов 15 наград, восемь из которых золотые.

На первую ступень пьедестала почета дважды в Италии поднималась Инна Савчук. Белоруска в соревнованиях среди юниоров победила в гребле на байдарке на 500 м и 200 м.

Двукратными чемпионами Европы среди юниоров также стали байдарочники Кирилл Смоляник и Владислав Литвинов, которые победили на дистанции 1000 м в двойке, а затем в составе квартета вместе с Антоном Новаком и Евгением Лябиком выиграли решающий заезд на 500 м.

В каноэ-двойке уверенной победы среди атлетов до 23-х лет добились известные спортсменки Надежда Макарченко и Ольга Климова в заезде на 500 м. Ольга Климова также стала первой в заезде каноэ-одиночек на 200 м.

В медальном зачете среди юниоров с пятью золотыми и тремя бронзовыми наградами наши гребцы опередили соперников из Дании (3 золотые и 1 бронзовая) и Чехии (2;3;3), а среди атлетов до 23-х лет белорусам удалось завоевать семь наград (3;3;1), такое же количество медалей у гребцов из Польши - 7 (3;3;1), третьими в зачете оказались итальянцы с двумя золотыми и двумя серебряными медалями.

В чемпионате Европы приняли участие более тысячи спортсменов из 35 стран.

 
 
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Бобруйские гребцы Владислав Литвинов и Надежда Макарченко завоевали золотые медали на юниорском и молодежном (U-23) чемпионате Европы, сообщили в Бобруйском...
 
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