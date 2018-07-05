Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал условия, предложенные европейскими державами для сохранения ядерной сделки "разочаровывающими".

"К сожалению, предлагаемый пакет (мер - ИФ) не содержал оперативного решения и конкретного метода сотрудничества, и представлял лишь ряд общих обязательств, подобных предыдущим заявлениям Европейского союза", - приводится высказывание Х.Рухани в сообщении, опубликованном в четверг на его сайте.

Кроме того, иранский президент также упомянул об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"После выхода США из СВПД были созданы экономические проблемы и проблемы в банковском и нефтяном секторах, а компании, которые инвестировали в Иран, скептически относятся к продолжению деятельности в Иране", - отметил Х.Рухани.

Вместе с тем, Х.Рухани выразил надежду, что завтрашняя встреча министров иностранных дел пяти европейских стран в Вене даст внятный, прямолинейный и перспективный сигнал Ирану.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД по ядерной программе Тегерана и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.