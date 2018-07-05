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В Германии севшая на провода птица спровоцировала крупный пожар
Пожар в немецком городке Росток произошёл по вине птицы, которая села на натянутые между опорами ЛЭП провода.
Произошло короткое замыкание, птица загорелась и упала на расположенное под ней поле. Из-за засухи пожар разгорелся мгновенно.
Огонь перекинулся и на соседнее поле, в результате чего пламенем оказались объяты почти семь гектаров. В тушении пожара принимали участие более 50 человек.
Сейчас власти подсчитывают сумму нанесённого огнём ущерба.
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Пожар в немецком городке Росток произошёл по вине птицы, которая села на натянутые между опорами ЛЭП провода.
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