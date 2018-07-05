В Германии севшая на провода птица спровоцировала крупный пожар

Пожар в немецком городке Росток произошёл по вине птицы, которая села на натянутые между опорами ЛЭП провода.

Произошло короткое замыкание, птица загорелась и упала на расположенное под ней поле. Из-за засухи пожар разгорелся мгновенно.

Огонь перекинулся и на соседнее поле, в результате чего пламенем оказались объяты почти семь гектаров. В тушении пожара принимали участие более 50 человек.

Сейчас власти подсчитывают сумму нанесённого огнём ущерба.