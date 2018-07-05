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Названы лучшие фильмы ужасов первой половины 2018 года

06.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Интернет-портал Vulture выбрал дюжину лучших хорроров, которые успели добраться до зрителей в первой половине года.

Особенно авторы списка отметили снятый практически без использования звука фильм Джона Красински «Тихое место», экзистенциальную картину «Аннигиляция» и «Реинкарнацию», которую многие окрестили самым необычным фильмом ужасов за долгие годы.

Также в список попали: «Груз», «Ад», «Паранормальное», «Истории призраков», «Мохоки», «Мама и папа», «Мон мон мон монстры!», «Месть» и канадский фильм про зомби «Голодные Z».

 
 
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​Интернет-портал Vulture выбрал дюжину лучших хорроров, которые успели добраться до зрителей в первой половине года.
 
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