Названы лучшие фильмы ужасов первой половины 2018 года

Интернет-портал Vulture выбрал дюжину лучших хорроров, которые успели добраться до зрителей в первой половине года.

Особенно авторы списка отметили снятый практически без использования звука фильм Джона Красински «Тихое место», экзистенциальную картину «Аннигиляция» и «Реинкарнацию», которую многие окрестили самым необычным фильмом ужасов за долгие годы.

Также в список попали: «Груз», «Ад», «Паранормальное», «Истории призраков», «Мохоки», «Мама и папа», «Мон мон мон монстры!», «Месть» и канадский фильм про зомби «Голодные Z».