Женщина упала в 8-метровый колодец в Калинковичах

Во время сбора вишни 52-летняя женщина стала на настил, которым был накрыт колодец, и провалилась.

Инцидент произошёл в одной из деревень Калинковичского района. Уровень воды в колодце составлял три метра. Когда на место происшествия прибыли спасатели, женщина находилась в воде и держалась за верёвку.

При помощи пояса и верёвки спасателям удалось достать пострадавшую из колодца. Госпитализация женщине не потребовалась.