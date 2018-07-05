|
Женщина упала в 8-метровый колодец в Калинковичах
Во время сбора вишни 52-летняя женщина стала на настил, которым был накрыт колодец, и провалилась.
Инцидент произошёл в одной из деревень Калинковичского района. Уровень воды в колодце составлял три метра. Когда на место происшествия прибыли спасатели, женщина находилась в воде и держалась за верёвку.
При помощи пояса и верёвки спасателям удалось достать пострадавшую из колодца. Госпитализация женщине не потребовалась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время сбора вишни 52-летняя женщина стала на настил, которым был накрыт колодец, и провалилась.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)