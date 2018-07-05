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Женщина упала в 8-метровый колодец в Калинковичах

06.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Во время сбора вишни 52-летняя женщина стала на настил, которым был накрыт колодец, и провалилась.

Инцидент произошёл в одной из деревень Калинковичского района. Уровень воды в колодце составлял три метра. Когда на место происшествия прибыли спасатели, женщина находилась в воде и держалась за верёвку.

При помощи пояса и верёвки спасателям удалось достать пострадавшую из колодца. Госпитализация женщине не потребовалась.

 
 
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​Во время сбора вишни 52-летняя женщина стала на настил, которым был накрыт колодец, и провалилась.
 
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