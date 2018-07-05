В библиотеке Дании нашли отравленные средневековые книги

Отравленные мышьяком старинные книги были обнаружены в библиотеке Университета Южной Дании.

Учёные объясняют это тем, что в Европе для укрепления переплёта использовали дополнительную защиту в виде рукописей, которые размещались внутри издания с целью поддержки картона. Фрагменты средневековых рукописей встречаются в каждом пятом издании, выпущенном в 16-17 веках.

Специалисты обратили внимание, что в трёх книгах из библиотеки текст очень сложно распознать из-за зелёных пятен на бумаге. Книги направили на анализ, который выявил наличие мышьяка в рукописных текстах и на обложках.