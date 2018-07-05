|
В Брестском районе мужчину избили до смерти
Избитого мужчину обнаружили жители агрогородка Томашовка. Серьёзные травмы на его теле были видны невооружённым глазом.
На место происшествия сразу вызвали милицию и скорую, но пострадавший скончался во время оказания помощи.
Сотрудники милиции выяснили, что травмы мужчина получил в квартире, где отдыхал в компании пяти друзей. По подозрению в совершении преступления задержали троих из них. Сейчас по делу проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избитого мужчину обнаружили жители агрогородка Томашовка. Серьёзные травмы на его теле были видны невооружённым глазом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)