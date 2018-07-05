В Брестском районе мужчину избили до смерти

Избитого мужчину обнаружили жители агрогородка Томашовка. Серьёзные травмы на его теле были видны невооружённым глазом.

На место происшествия сразу вызвали милицию и скорую, но пострадавший скончался во время оказания помощи.

Сотрудники милиции выяснили, что травмы мужчина получил в квартире, где отдыхал в компании пяти друзей. По подозрению в совершении преступления задержали троих из них. Сейчас по делу проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.