Монахинь ордена матери Терезы подозревают в торговле детьми

В Индии задержали сотрудницу конгрегации «Сёстры миссионерки любви» из-за продажи 14-дневного малыша.

В правоохранительные органы поступила информация, что в марте 2018 года в благотворительный центр приехала молодая беременная женщина, а уже в середине мая её ребёнка приобрела богатая семейная пара. «Мы узнали, что некоторые другие дети также были незаконно проданы из центра. Мы получили имена их матерей и продолжаем расследование», — говорят в полиции.

Конгрегация «Сёстры миссионерки любви» была создана матерью Терезой в 1950 году. В её рамках активно работают центры для незамужних беременных женщин.