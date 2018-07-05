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Монахинь ордена матери Терезы подозревают в торговле детьми

06.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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В Индии задержали сотрудницу конгрегации «Сёстры миссионерки любви» из-за продажи 14-дневного малыша.

В правоохранительные органы поступила информация, что в марте 2018 года в благотворительный центр приехала молодая беременная женщина, а уже в середине мая её ребёнка приобрела богатая семейная пара. «Мы узнали, что некоторые другие дети также были незаконно проданы из центра. Мы получили имена их матерей и продолжаем расследование», — говорят в полиции.

Конгрегация «Сёстры миссионерки любви» была создана матерью Терезой в 1950 году. В её рамках активно работают центры для незамужних беременных женщин.

 
 
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В Индии задержали сотрудницу конгрегации «Сёстры миссионерки любви» из-за продажи 14-дневного малыша.
 
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