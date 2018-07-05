6 июля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день поцелуя (наука о поцелуях называется «филематология»).

Литва - День государственности.

ПРИМЕТЫ:

Аграфена Купальница. Парятся в банях, да травами целебными натираются: «мойся белее - будешь милее». В ночь на 7-е июля цветёт в лесу папоротник волшебным цветом.

РОДИЛИСЬ:

1806 Иоганн ХОФЦИНЗЕР, австрийский иллюзионист, изобретатель большинства карточных фокусов.

1887 Марк Хацкелевич ШАГАЛ, всемирно известный художник. Родился в Витебске.

1888 Аннетт КЕЛЛЕРМАН, австралийская актриса, спортсменка, в 1915 году впервые в истории кино обнажившаяся в фильме «Дочь богов». Она также считается родоначальницей такого вида спорта как синхронное плавание, получила прозвище «Ныряющая Венера». В 1907 году Аннетт была арестована в Бостоне за неприличное поведение, осмелившись впервые появиться в цельном купальнике, скроенном из одного куска материи.

1923 Войцех Витольд ЯРУЗЕЛЬСКИЙ, польский госдеятель. Умер в 2014 году. Он носил тёмные очки, потому что в молодости сжёг роговицу глаза. В связи с этим в Польше имел прозвище spawacz - «сварщик». Абсолютно не употреблял спиртное.

1940 Нурсултан Абишевич НАЗАРБАЕВ, первый президент Казахстана (с 1990). Женат. Супруга, Сара Алпысовна, по образованию инженер-экономист. У них три дочери.

1946 Сильвестр Энцио СТАЛЛОНЕ, американский актёр. Родился в семье парикмахера и танцовщицы из ночного клуба. Его первые роли были в порнофильмах. Сам написал сценарии для всех пяти фильмов о Рэмбо и был режиссёром трёх из них.

1946 Джордж Уокер БУШ-младший, экс- президент США, сын экс-президента США. Окончил два университета. Из-за своих спорных высказываний и отчасти из-за техасского происхождения, Буш получил кличку «Тупой Уокер».

1951 Джеффри РАШ, австралийский актёр.

1977 Максим Николаевич МИРНЫЙ, белорусский теннисист. Заработал призовыми более $11,5 млн. Жена Ксения, четверо детей.

СОБЫТИЯ:

1785 Конгресс США постановил назвать валюту страны «долларом». Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году, когда для однодолларовой и других банкнот был принят дизайн, предложенный русским эмигрантом - художником и теософом Сергеем МАКРОНОВСКИМ (КЕРИХОМ).

1885 Луи ПАСТЕР впервые испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака. 9-летний Жозеф МЕЙСТЕР стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством, и на всю жизнь сохранил благодарность своему спасителю, до конца своих дней работая сторожем в Институте Пастера и ухаживая за могилой учёного. После вторжения гитлеровских войск во Францию в 1940 году Мейстер предпочел покончить с собой, чем позволить нацистским мародерам надругаться над могилой Пастера.

1905 Впервые службы правопорядка Америки и Европы обменялись отпечатками пальцев подозреваемого в преступлениях человека. Полицейские Лондона и Сент-Луиса передали друг другу отпечатки пальцев Джона УОКЕРА.

1928 В Нью-Йорке состоялся первый в мире полностью озвученный киносеанс.

1999 Со стоянки гольф-клуба в Бельгии неизвестными был угнан автомобиль верховного главнокомандующего НАТО в Европе.

2008 Умерла Нонна МОРДЮКОВА, российская актриса.

ДНИ ГОРОДОВ:

Ляховичи - 526 лет