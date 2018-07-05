Польская госкомпания купила за 4 миллиона долларов «пустышку» у «уважаемой в Беларуси персоны»

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В Польше скандал: двое руководителей госкомпании ENEA задержаны за покупку «пустышки», которая должна была обеспечивать энергомост между Беларусью и Польшей. Ее продавцом стал Весли Михальчик – бизнесмен с ярким бэкграундом в Беларуси.

Как сообщается на официальном сайте польского Центрального антикоррупционного бюро (CBA) , по подозрению в нанесении ущерба государству задержаны два бывших члена правления ENEA – одной крупнейших энергетических компаний Польши.

Топ-менеджеров обвиняют в заключении неблагоприятного контракта в 2011 году, в связи с чем государственная компания ENEA могла потерять не менее 15 млн злотых (свыше 4 млн долларов). В частности, речь идет о покупке ENEA у кипрского оффшора за 15,25 млн злотых 61% акций компании Annacond Enterprises. Сделка проводилась в рамках создания и развития так называемого энергомоста между Беларусью и Польшей: производимая в Беларуси электроэнергия должна была поставляться на рынок Польши и других стран Евросоюза по линии электропередач Брест – Вулька Добрынска. Annacond Enterprises являлась владельцем части этой линии.

Но, как отмечает в CBA, доля в Annacond Enterprises вместе с ее энергетическим мостом была приобретена без достаточного анализа. Линия изначально не имела достаточной мощности, не проводилось анализа технической и финансовой стороны проекта, в том числе, не было обращено внимания на то, что покупаемая компания не осуществляет коммерческой деятельности и имеет убытки, говорится в комментариях к этому делу.

«Энергомост» так и не начал функционировать, поскольку соответсвующие польско-белорусские соглашения так и не были заключены и отправлять по нему нечего. А кроме того, выяснилось, что эта же линия электропередач уже сдана продавцом в долгосрочную аренду (до конца 2025 года) без возможности досрочного расторжения контракта . В этой связи CBA подозревает топ-менеджеров ENEA в получении материальной выгоды в ходе сделки.

В сообщении CBA не называются компании - участники сделки, которую в 2011 году заключила ENEA. Но об этой сделке в свое время сообщала в своих отчетах и ENEA, и многие польские СМИ. В них владельцем Annacond Enterprises называется известный польский бизнесмен с паспортом гражданина США Весли Михальчик. Достаточно подробно об этой сделке в интервью на польском канале Telewizji Republika в 2016 году рассказывал еще один бывший топ-менеджер ENEA Максимилиан Гурняк.

«Акции в Annacond Enterprises концерн ENEA выкупил у кипрской компании, контролируемой противоречивым бизнесменом, торгующим оружием и газом, Весли Михальчиком. Эта компания совместно с государственными предприятиями, такими, как PGNiG и Tauron, финансировала создание памятника Иоанну Павлу II в Москве в октябре 2011 года», - рассказал Максимилиан Гурняк. Топ-менеджер не преминул отметить известность земляка в Беларуси.

«Михальчик - узнаваемый человек в Беларуси, и он пользуется уважением», - отметил Максимилиан Гурняк.

Считается, что Весли Михальчик некоторое время являлся партнером одного из основателей крупнейшего белорусского спецэкспортера компании «Белтехэкспорт». Эту связь можно, проследить, например, изучая базы патентов Беларуси и ЕврАзЭс , где фамилии Пефтиева и Михальчика соседствуют в списках авторов многих изобретений.

Владимир Пефтиев также фигурирует в интервью Максимилиана Гурняка - в связи с проектом строительства на территории Беларуси угольной электростанции.

В начале 2010-х Владимир Пефтиев заинтересовался идеей, которую придумал, но не смог реализовать польский миллиардер Ян Кульчик.

Напомним, договор о намерениях по строительству в Беларуси угольной электростанции в Зельве был заключен между Минэнерго Беларуси и компаний «Кульчик Холдинг» на первом Белорусском инвестиционном форуме в Лондоне в ноябре 2008 года. Проект оценивался в 1,3 млрд долларов. В 2010 году Ян Кульчик подписал два соглашения с «Гродноэнерго». Первое касалось строительства электростанции в Зельве мощностью 920 МВт, второе - трансграничной линии электропередачи напряжением 400 кВт, соединяющей белорусскую электроподстанцию "Рось" с польской энергетической системой. На третьем соглашении, в рамках которого должно было быть создано на паритетной основе сбытовое предприятие, у сторон возникли трения. Поляки хотели продавать 50% электроэнергии в Польшу со всей энергосистемы Беларуси, белорусская сторона видела источником продажи электроэнергии исключительно Зельвенскую станцию. Повлияли на оценку со стороны Яна Кульчика перспектив бизнеса в Беларуси, несомненно, экономический кризис и политическая и экономическая изоляция, в которой после выборов 2010 года оказался Минск. В итоге польский миллиардер посчитал лучшим выйти из одного из самых масштабных инвестиционных проектов, которые намечались к реализации в Беларуси в конце 2000-х.

По словам топ-менеджера ENEA Максимилиана Гурняка, после отказа самого богатого в мире поляка от участия в строительстве угольной электростанции, на руководство познанского энергетического концерна ENEA вышел самый богатый бизнесмен Беларуси – Владимир Пефтиев. Он озвучил предложение, по которому строительство угольной электростанции частично мог бы профинансировать белорусский частный бизнес, частично - дружественные Минску турецкие бизнесмены.

«Но мы должны были руководить строительством, а затем эта станция должна была быть передана нам в аренду», - рассказал о подробностях переговоров бывший топ-менеджер ENEA Максимилиан Гурняк.

Причины, почему не был реализован проект с участием Пефтиева и турок, Максимилиан Горняк не назвал. Но, скорее всего, они те же, что и в случае с Кульчиком: кризис и санкции. В 2011 году санкции были введены ЕС лично против Владимира Пефтиева и нескольких его компаний. В 2012 году они были расширены практически на все его активы и в этом же году некогда бизнесмен №1 Беларуси, по крайней мере, де-юре вышел из всех своих известных бизнесов, продав их.