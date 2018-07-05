|
Польская госкомпания купила за 4 миллиона долларов «пустышку» у «уважаемой в Беларуси персоны»
06.07.2018 00:24 — Разное | Ежедневник
15min.lt
В Польше скандал: двое руководителей госкомпании ENEA задержаны за покупку «пустышки», которая должна была обеспечивать энергомост между Беларусью и Польшей. Ее продавцом стал Весли Михальчик – бизнесмен с ярким бэкграундом в Беларуси.
Как сообщается на официальном сайте польского
Топ-менеджеров обвиняют в заключении неблагоприятного контракта в 2011 году, в связи с чем государственная компания ENEA могла потерять не менее 15 млн злотых (свыше 4 млн долларов). В частности, речь идет о покупке ENEA у кипрского оффшора за 15,25 млн злотых 61% акций компании Annacond Enterprises. Сделка проводилась в рамках создания и развития так называемого энергомоста между Беларусью и Польшей: производимая в Беларуси электроэнергия должна была поставляться на рынок Польши и других стран Евросоюза по линии электропередач Брест – Вулька Добрынска. Annacond Enterprises являлась владельцем части этой линии.
Но, как отмечает в CBA, доля в Annacond Enterprises вместе с ее энергетическим мостом была приобретена без достаточного анализа. Линия изначально не имела достаточной мощности, не проводилось анализа технической и финансовой стороны проекта, в том числе, не было обращено внимания на то, что покупаемая компания не осуществляет коммерческой деятельности и имеет убытки,
«Энергомост» так и не начал функционировать, поскольку соответсвующие польско-белорусские соглашения так и не были заключены и отправлять по нему нечего. А кроме того, выяснилось, что эта же линия электропередач уже сдана продавцом в долгосрочную аренду (до конца 2025 года) без возможности досрочного расторжения контракта . В этой связи CBA подозревает топ-менеджеров ENEA в получении материальной выгоды в ходе сделки.
В сообщении CBA не называются компании - участники сделки, которую в 2011 году заключила ENEA. Но об этой сделке в свое время сообщала в своих отчетах и ENEA, и многие польские СМИ.
«Акции в Annacond Enterprises концерн ENEA выкупил у кипрской компании, контролируемой противоречивым бизнесменом, торгующим оружием и газом, Весли Михальчиком. Эта компания совместно с государственными предприятиями, такими, как PGNiG и Tauron, финансировала создание памятника Иоанну Павлу II в Москве в октябре 2011 года», - рассказал Максимилиан Гурняк. Топ-менеджер не преминул отметить известность земляка в Беларуси.
«Михальчик - узнаваемый человек в Беларуси, и он пользуется уважением», - отметил Максимилиан Гурняк.
Считается, что Весли Михальчик некоторое время являлся партнером одного из основателей крупнейшего белорусского спецэкспортера компании «Белтехэкспорт». Эту связь можно, проследить, например, изучая базы патентов
Владимир Пефтиев также фигурирует в интервью Максимилиана Гурняка - в связи с проектом строительства на территории Беларуси угольной электростанции.
В начале 2010-х Владимир Пефтиев заинтересовался идеей, которую придумал, но не смог реализовать польский миллиардер Ян Кульчик.
Напомним, договор о намерениях по строительству в Беларуси угольной электростанции в Зельве был заключен между Минэнерго Беларуси и компаний «Кульчик Холдинг» на первом Белорусском инвестиционном форуме в Лондоне в ноябре 2008 года. Проект оценивался в 1,3 млрд долларов. В 2010 году Ян Кульчик подписал два соглашения с «Гродноэнерго». Первое касалось строительства электростанции в Зельве мощностью 920 МВт, второе - трансграничной линии электропередачи напряжением 400 кВт, соединяющей белорусскую электроподстанцию "Рось" с польской энергетической системой. На третьем соглашении, в рамках которого должно было быть создано на паритетной основе сбытовое предприятие, у сторон возникли трения. Поляки хотели продавать 50% электроэнергии в Польшу со всей энергосистемы Беларуси, белорусская сторона видела источником продажи электроэнергии исключительно Зельвенскую станцию. Повлияли на оценку со стороны Яна Кульчика перспектив бизнеса в Беларуси, несомненно, экономический кризис и политическая и экономическая изоляция, в которой после выборов 2010 года оказался Минск. В итоге польский миллиардер посчитал лучшим выйти из одного из самых масштабных инвестиционных проектов, которые намечались к реализации в Беларуси в конце 2000-х.
По словам топ-менеджера ENEA Максимилиана Гурняка, после отказа самого богатого в мире поляка от участия в строительстве угольной электростанции, на руководство познанского энергетического концерна ENEA вышел самый богатый бизнесмен Беларуси – Владимир Пефтиев. Он озвучил предложение, по которому строительство угольной электростанции частично мог бы профинансировать белорусский частный бизнес, частично - дружественные Минску турецкие бизнесмены.
«Но мы должны были руководить строительством, а затем эта станция должна была быть передана нам в аренду», -
Причины, почему не был реализован проект с участием Пефтиева и турок, Максимилиан Горняк не назвал. Но, скорее всего, они те же, что и в случае с Кульчиком: кризис и санкции. В 2011 году санкции были введены ЕС лично против Владимира Пефтиева и нескольких его компаний. В 2012 году они были расширены практически на все его активы и в этом же году некогда бизнесмен №1 Беларуси, по крайней мере, де-юре вышел из всех своих известных бизнесов, продав их.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Польше скандал: двое руководителей госкомпании ENEA задержаны за покупку «пустышки», которая должна была обеспечивать энергомост между Беларусью и Польшей. Ее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)