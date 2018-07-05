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Суд в Лепеле вынес приговор солдату-срочнику за воинское преступление

06.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Суд в Лепеле вынес приговор солдату-срочнику за воинское преступление

Суд Лепельского района вынес приговор в отношении 22-летнего военнослужащего, обвиняемого в совершении воинского преступления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Витебского облсуда.

Дело рассматривалось в выездном судебном заседании на территории войсковой части. Обвиняемый проходил срочную военную службу с января 2017 года. Желая показать свое мнимое превосходство над не состоящими с ним в отношении подчиненности военнослужащими инженерно-саперного батальона войсковой части более позднего срока призыва, в январе 2018 года применил в отношении них насилие. Он нанес рукой в боксерской перчатке удары по скрещенным на лбу рукам трем потерпевшим, причинив тем самым им физическую боль и побои.

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал в полном объеме. Его чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении стало обстоятельством, смягчающим ответственность. Потерпевшие претензий к обвиняемому не имеют и просили его строго не наказывать.

В результате суд признал молодого человека виновным в насилии над военнослужащими. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год. При этом суд постановил не приводить в исполнение назначенное наказание, если в течение однолетнего испытательного срока осужденный не совершит новое преступление и будет выполнять возложенные на него обязанности. Он обязан выполнить общественно полезные работы в объеме 100 часов и выплатить в доход государства уголовно-правовую компенсацию в размере 50 базовых величин на сумму Br1225.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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Суд Лепельского района вынес приговор в отношении 22-летнего военнослужащего, обвиняемого в совершении воинского преступления, сообщает БЕЛТА со...
 
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