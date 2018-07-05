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Необычное фото - мальчик смотрит, как польский таможенник досматривает автомобиль

06.07.2018 06:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Фотографии с детьми всегда смотрятся необычно на фоне довольно обычных процессов, которые происходят в обществе. На этот раз получилось вот так:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56986.php

Необычное фото - мальчик смотрит, как польский таможенник досматривает автомобиль

Вряд-ли автор старался словить момент специально, скорее всего снимок получился совершенно случайно.

 
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Фотографии с детьми всегда смотрятся необычно на фоне довольно обычных процессов, которые происходят в обществе. На этот раз получилось вот так: Вряд-ли автор...
 
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