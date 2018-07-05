Специалисты рекомендуют внимательно проверять перед поездкой документы, необходимые для выезда ребенка за границу

С началом сезона отпусков выросло не только количество несовершеннолетних путешественников за границу, но и, к сожалению, участились случаи появления проблем с их документами при пересечении границы.



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Основная причина срыва поездок детей – невнимательность взрослых. Так, за май этого года в столичном аэропорту выявлено семь схожих случаев разбирательств из-за отсутствия документов у детей для выезда за рубеж.

В июне число таких неисправностей приблизилось к двум десяткам. Причины нарушений все те же.



Чтобы воплотить в жизнь запланированную поездку за границу, родителям нужно приложить немного усилий. Маме или папе всего лишь нужно заглянуть в свой паспорт и убедиться, что документ не просрочен и в нем имеется запись о ребенке. Если такой отметки нет, а времени до путешествия совсем не осталось, то документом, который подтвердит статус законного представителя может послужить оригинал свидетельства о рождении на русском или белорусском языке. Статус законного представителя несовершеннолетнего гражданина Республики Беларусь может быть также подтвержден следующими документами:



- документ для выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь законного представителя, в котором имеется отметка о несовершеннолетнем, законным представителем которого является владелец документа (паспорт с записанным ребенком);

- свидетельство о рождении несовершеннолетнего;

- свидетельство об усыновлении (удочерении) или копия решения суда об усыновлении (удочерении) несовершеннолетнего — в случае, если усыновитель не записан в книге записей актов о рождении в качестве родителя усыновленного (удочеренного) им несовершеннолетнего;

- удостоверение на право представления интересов подопечного;

- договор о передаче несовершеннолетнего на воспитание в приемную семью;

- договор об условиях воспитания и обеспечения несовершеннолетнего в детском доме семейного типа;

- копия решения органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства над несовершеннолетним и назначении гражданина опекуном или попечителем несовершеннолетнего.



Если же несовершеннолетний едет на отдых без родителей, то с собой у него должно быть письменное согласие обоих его законных представителей. Стоит отметить, при выезде ребенка из Беларуси в сопровождении одного из родителей, нотариально заверенного разрешения от второго не требуется. Исключение составляют случаи ограничения судом выезда несовершеннолетнего без согласия второго законного представителя.



Отдельное внимание следует уделять выезду из Республики Беларусь детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. При выезде ребенка на учебу за границу сроком более 30 календарных дней сотруднику органа пограничной службы должно быть представлено решение местного исполнительного и распорядительного органа о направлении несовершеннолетнего на учебу за пределы Республики Беларусь. В случае выезда из Беларуси для оздоровления, санаторно-курортного лечения или получения медицинской помощи ребенку нужно иметь один из документов, указанных в статье 14 Закона Республики Беларусь от 20 сентября 2009 года № 49-3 «О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» . Для выезда по другим основаниям - копию приказа управления (отдела) образования местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего на определенный срок.



Для того чтобы зарубежная поездка ребенка не закончилась на границе Госпогранкомитет рекомендует ознакомиться с правилами пересечения границы с детьми .