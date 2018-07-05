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Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

06.07.2018 06:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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С некоторых пор открытие республиканских соревнований на нашем гребном канале ничем не уступает подобным пышным и ярким стартам состязаний на водах спортивных сооружений в Европе. Так например, стало уже нормой сопровождение парада спортсменов Брестским городским оркестром духовой и эстрадной музыки под управлением Валерия Коваля и в том числе проведения небольшой концертной части с выступлением известных брестских исполнителей и артистов.

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Старт мероприятия так же проходит при участии аниматоров и ростовых фигур. Более того, для зрителей теперь в день открытия соревнований доступны активные и развлекательные зоны с батутами для детей, продажей мороженного, попкорна и сладкой ваты, организацией фотозоны и "познавательного островка" для знакомства ребят с основным направлением нашего прославленного спортивного комплекса. 

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Вот и сегодня торжественное открытие Чемпионата Республики Беларусь по гребле на байдарке и каноэ состоялось на базе БО ЦОР по гребле с определенным размахом. В праздничной церемонии приняли участие заместитель начальника управления спорта и туризма Брестского областного исполнительного комитета Силивоник Виктор Николаевич и заместитель председателя Белорусского Физкультурно-спортивного общества «Динамо» по Брестской области Чебушев Дмитрий Иванович. Судейский корпус проходящих в эти дни соревнований возглавляет главный судья Мызгин Александр Михайлович (национальная категория, г. Гомель), главный секретарь состязаний Белько Инна Николаевна (первой категории, г. Минск). 

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

В короткой концертной программе позитивным настроением любезно одарили присутствующих и спортсменов замечательные исполнители и артисты: обворожительные девушки, представительницы Брестской студии танца и фитнеса "Plastic Studio" под руководством Анастасии Казаковой, лауреат международных конкурсов и фестивалей Регина Пойта и юные таланты Милана и Анастасия Тимофеевич. С ролью ведущего блистательно справился наш известный брестский тенор Андрей Кунцевич.

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

В рамках торжественного открытия чемпионата Республики чествовали нашего известного чемпиона Олега Юреню - финалиста олимпийских игр, двукратного серебряного и двукратного бронзового призера чемпионатов мира, четырехкратного чемпиона и многократного призера чемпионатов Европы. Благодарственное письмо от управления спорта и туризма Брестского областного исполнительного комитета вручал заместитель начальника управления спорта и туризма Брестского облисполкома Виктор Силивоник, юбилейную награду (95-летие БФСО «Динамо») вручал заместитель председателя совета Брестской областной организационной структуры БФСО «Динамо», подполковник внутренней службы Дмитрий Чебушев.

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

Соревнования прославленных белорусских гребцов будут проходить на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле с 4 по 8 июля.

Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
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С некоторых пор открытие республиканских соревнований на нашем гребном канале ничем не уступает подобным пышным и ярким стартам состязаний на водах спортивных...
 
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