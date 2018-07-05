Открытие соревнований на гребном канале теперь проходят с оркестром

С некоторых пор открытие республиканских соревнований на нашем гребном канале ничем не уступает подобным пышным и ярким стартам состязаний на водах спортивных сооружений в Европе. Так например, стало уже нормой сопровождение парада спортсменов Брестским городским оркестром духовой и эстрадной музыки под управлением Валерия Коваля и в том числе проведения небольшой концертной части с выступлением известных брестских исполнителей и артистов.





Старт мероприятия так же проходит при участии аниматоров и ростовых фигур. Более того, для зрителей теперь в день открытия соревнований доступны активные и развлекательные зоны с батутами для детей, продажей мороженного, попкорна и сладкой ваты, организацией фотозоны и "познавательного островка" для знакомства ребят с основным направлением нашего прославленного спортивного комплекса.













Вот и сегодня торжественное открытие Чемпионата Республики Беларусь по гребле на байдарке и каноэ состоялось на базе БО ЦОР по гребле с определенным размахом. В праздничной церемонии приняли участие заместитель начальника управления спорта и туризма Брестского областного исполнительного комитета Силивоник Виктор Николаевич и заместитель председателя Белорусского Физкультурно-спортивного общества «Динамо» по Брестской области Чебушев Дмитрий Иванович. Судейский корпус проходящих в эти дни соревнований возглавляет главный судья Мызгин Александр Михайлович (национальная категория, г. Гомель), главный секретарь состязаний Белько Инна Николаевна (первой категории, г. Минск).













В короткой концертной программе позитивным настроением любезно одарили присутствующих и спортсменов замечательные исполнители и артисты: обворожительные девушки, представительницы Брестской студии танца и фитнеса "Plastic Studio" под руководством Анастасии Казаковой, лауреат международных конкурсов и фестивалей Регина Пойта и юные таланты Милана и Анастасия Тимофеевич. С ролью ведущего блистательно справился наш известный брестский тенор Андрей Кунцевич.





































В рамках торжественного открытия чемпионата Республики чествовали нашего известного чемпиона Олега Юреню - финалиста олимпийских игр, двукратного серебряного и двукратного бронзового призера чемпионатов мира, четырехкратного чемпиона и многократного призера чемпионатов Европы. Благодарственное письмо от управления спорта и туризма Брестского областного исполнительного комитета вручал заместитель начальника управления спорта и туризма Брестского облисполкома Виктор Силивоник, юбилейную награду (95-летие БФСО «Динамо») вручал заместитель председателя совета Брестской областной организационной структуры БФСО «Динамо», подполковник внутренней службы Дмитрий Чебушев.

















Соревнования прославленных белорусских гребцов будут проходить на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле с 4 по 8 июля.



