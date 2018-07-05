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Лукашенко назвал парад 3 июля лучшим за все году его президентства

06.07.2018 07:49 — Разное | БДГ  
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Военный парад 3 июня в Минске в честь Дня Независимости был лучшим с истории суверенной Беларуси.

Об этом заявил глава государства на встрече с выпускниками военных вузов во Дворце Независимости, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко поблагодарил всех, кто принимал участие в параде.

Он с сожалением отметил, что новый век не принес человечеству избавления от войн. «В арсенале международных отношений одним из инструментов внешней политики по-прежнему остается вооруженная агрессия. Наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран», - сказал президент.

Беларусь в этих непростых условиях проводит политику сохранения мира в регионе, она предложила инициативы, в основе которых лежат идеи снижения напряженности.

«Вроде бы нас слышат, но действия пока не предпринимают - ясно, почему, - сказал белорусский лидер. - Поэтому мы вынуждены совершенствовать нашу национальную оборону и уделять пристальное внимание нашей безопасности».

И решающую роль в повышении боеспособности страны играют военные кадры.

«Уверен, что почти все здесь присутствующие участвовали в нашем параде. Должен заметить, что это был лучший парад по своей подготовке за все годы моего президентства, да и вообще суверенной и независимой Беларуси, - четкий, динамичный, красивый, - сказал Александр Лукашенко. - Очень хотелось, чтобы мы точно так же четко, однозначно и уверенно несли военную службу».

 
Теги: Минск
 
 
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Военный парад 3 июня в Минске в честь Дня Независимости был лучшим с истории суверенной Беларуси.
 
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