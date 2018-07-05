Кайя Гербер и Джиджи Хадид в роли пришельцев. Moschino посвятил новую коллекцию беженцам

В интернете активно обсуждается рекламная кампания осенней коллекции Moschino, посвященная проблемам беженцев и трудовых мигрантов. В роли модниц с других планет выступили модели Кайя Гербер, Джиджи Хадид, Виттория Черетти, Су Джу Пак и Рианна ван Ромпей.

Публикация от Moschino (@moschino) 25 Июн 2018 в 11:43 PDT

Креативный директор Moschino Джереми Скотт назвал свою идею Illegal Alien («Нелегальный пришелец») и подчеркнул, что новая рекламная кампания призвана «открыть дискуссию о том, что такое» инопланетянин".

Для создания полноценного образа гуманоида использовался фантазийный макияж. «Я раскрасил моделей для того, чтобы вызвать вопрос: «А кто такой пришелец? Какого они цвета? Они зеленые, голубые, оранжевые? На самом деле все они — наши родные и друзья, которых мы так любим», — объяснил Джереми Скотт.

Публикация от Moschino (@moschino) 25 Июн 2018 в 10:32 PDT

Однако, как пишет Independent , реакция не была однозначной. Многие усмотрели в этом исключительно бизнес-интересы, ведь «изменение названия не меняет того факта, что вся эта кампания только приносит прибыль». Кто-то задался вопросом, действительно ли такой шаг — желание начать обсуждение: «Прекратите рисовать модели синего цвета и называть это революционным! Выходите на улицу и делайте что-то стоящее. До тех пор вы просто еще один человек, зарабатывающий деньги на страданиях реальных людей». Другие назвали кампанию «невежественной» и издающей всего лишь «пустой звук».

Публикация от Moschino (@moschino) 26 Июн 2018 в 9:54 PDT

Безусловно, нашлись и те, кто похвалил дизайнера за его концепцию не строить стену — преграду для беженцев.

Публикация от Moschino (@moschino) 27 Июн 2018 в 7:14 PDT