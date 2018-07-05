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Кайя Гербер и Джиджи Хадид в роли пришельцев. Moschino посвятил новую коллекцию беженцам
В интернете активно обсуждается рекламная кампания осенней коллекции Moschino, посвященная проблемам беженцев и трудовых мигрантов. В роли модниц с других планет выступили модели Кайя Гербер, Джиджи Хадид, Виттория Черетти, Су Джу Пак и Рианна ван Ромпей.
Креативный директор Moschino Джереми Скотт назвал свою идею Illegal Alien («Нелегальный пришелец») и подчеркнул, что новая рекламная кампания призвана «открыть дискуссию о том, что такое» инопланетянин".
Для создания полноценного образа гуманоида использовался фантазийный макияж. «Я раскрасил моделей для того, чтобы вызвать вопрос: «А кто такой пришелец? Какого они цвета? Они зеленые, голубые, оранжевые? На самом деле все они — наши родные и друзья, которых мы так любим», — объяснил Джереми Скотт.
Однако, как пишет
Безусловно, нашлись и те, кто похвалил дизайнера за его концепцию не строить стену — преграду для беженцев.
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В роли модниц с других планет выступили модели Кайя Гербер, Джиджи Хадид, Виттория Черетти, Су Джу Пак и Рианна ван Ромпей
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