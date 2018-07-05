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Посольство Азербайджана в Беларуси устроило торжественный приём по случаю 100-летия вооружённых сил своей страны
Военные Азербайджана принимают поздравления. Вооружённым силам страны – 100 лет.
Торжественный приём по случаю юбилея устроило азербайджанское Посольство в Беларуси. На празднике собрались высокопоставленные гости – как военные, так и дипломаты. По общему мнению, армия играет ключевую роль в жизни страны. И немаловажное место здесь занимает военное сотрудничество с Беларусью.
Сегодня армия Азербайджана – одна из сильнейших в Закавказском регионе. В её рядах около 70 тысяч военнослужащих.
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Посольство Азербайджана в Беларуси устроило торжественный приём по случаю 100-летия вооружённых сил своей страны
Военные Азербайджана принимают поздравления. Вооружённым силам страны – 100 лет.
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