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День Независимости: будут усилены меры по обеспечению безопасности
Безопасность на земле, с воздуха, на воде. Милиция, спасатели и медики обещают сделать так, чтобы праздничные дни прошли без происшествия.
Впереди большие выходные. Но уже в понедельник – перед Днём Независимости – будут усилены меры по обеспечению порядка. За него в ответе весь столичный гарнизон милиции, включая внутренние войска. Организуют коридоры безопасности для скорой медпомощи, врачи будут дежурить возле каждой сцены. В столице будет работать почти 100 контрольно-пропускных пунктов. Пройти к местам массовых торжеств можно будет только после проверки. Нельзя проносить алкоголь и опасные предметы.
Обеспечат безопасность и на дорогах. Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут, так как часть улиц будет перекрыта. Оставлять машины в местах, где будет проводиться салют, нежелательно.
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Безопасность на земле, с воздуха, на воде. Милиция, спасатели и медики обещают сделать так, чтобы праздничные дни прошли без происшествия.
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