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Почти во всех районах Минской области сняты запреты на посещение лесов
Дожди пошли Беларуси на пользу – пожарная опасность в лесах миновала. Это значит, что снова можно отправляться на природу.
Сегодня ограничения на посещение лесов сняты почти по всей Минской области. Под запретом пока остается лишь Смолевичский район. Но, судя по прогнозу (а метеорологи обещают дожди), ограничения вскоре отменят и здесь. За прошлую неделю в регионе произошло всего два лесных пожара. В то время как раньше за выходные спасатели тушили больше десятка возгораний.
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Дожди пошли Беларуси на пользу – пожарная опасность в лесах миновала. Это значит, что снова можно отправляться на природу.
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