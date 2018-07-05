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Тропический шторм накрыл Японию: отменены авиарейсы, людей готовят к эвакуации из домов
Япония во власти непогоды. Проливные дожди привели к потопу в разных регионах страны.
На севере ливни парализовали движение общественного транспорта. Стоят и поезда – отменено более 200 рейсов. А над центральным регионом Осака нависла опасность оползней – свыше 200 тысяч жителей готовятся в любую минуту покинуть свои дома. Виной всему – тропический шторм «Прапирун» (уже 7-й за год).
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Япония во власти непогоды. Проливные дожди привели к потопу в разных регионах страны.
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