Тропический шторм накрыл Японию: отменены авиарейсы, людей готовят к эвакуации из домов

Япония во власти непогоды. Проливные дожди привели к потопу в разных регионах страны.

На севере ливни парализовали движение общественного транспорта. Стоят и поезда – отменено более 200 рейсов. А над центральным регионом Осака нависла опасность оползней – свыше 200 тысяч жителей готовятся в любую минуту покинуть свои дома. Виной всему – тропический шторм «Прапирун» (уже 7-й за год).