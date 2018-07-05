Власти Турции намерены отменить в стране чрезвычайное положение

Два года спустя. Турция, наконец, готова отменить чрезвычайное положение, введённое после попытки путча в июле 2016-го.

По словам премьер-министра страны, это произойдет, когда объявят состав нового правительства. 24 июня в Турции состоялись президентские выборы. Победу одержал Реджеп Тайип Эрдоган. По новому закону, нынешний президент Турции не только сохранит кресло, но и получит абсолютное большинство в парламенте.