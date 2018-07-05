Беларусь принимает участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Важнейшие вопросы мира и безопасности будут решаться в Берлине. В столице Германии открывается ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Участие в ней примет и Беларусь.

Наша страна представит резолюцию по развитию цифровой экономики. В ней подняты и вопросы экономического роста в регионе ОБСЕ. Помимо консультаций, белорусская делегация проведёт на полях сессии ряд двусторонних встреч. Главный вопрос нынешней встречи – укрепление международного сотрудничества и поддержание спокойствия в регионе. Ежегодная сессия завершится 11-го июля выборами председателя и других должностных лиц Ассамблеи, а также принятием Берлинской декларации.